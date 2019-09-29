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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4109411041114112>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:27

  lapay написав:Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013.


Не забывал - они преимущественно в импорте

  lapay написав:Політики 1991-1995, коли Раша була слабка і можна було безнаслідково послати всіх ватанів нах.., як Мєшкова в Криму.


Ватанов можно было слать даже в 1-й срок путина. Так что не 1991-1995, а 1991-2007 (определим дату закрытия окна возможностей, как мюнхенскую речь краба)
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:37

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Не забывал - они преимущественно в импорте

Їх треба - або додати до експорту, або відняти від імпорту. Перше точніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:39

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:1)Можна було просто об"єднатись з Росією. "Баксовий уровень" би виріс в 2 рази(тоді зарплати в РФ були майже вдвічі вищі). Чим не варіант?


Не факт. Подивіться росстатистику - в них колосальні відмінності по регіонам. Навіть у бюджетній сфері зарплати на однакових посадах різняться в рази. І в разі "об'єднання" в Україні був би рівень як і на іншій периферії РФ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:49

  lapay написав:
  zРадио написав:Не забывал - они преимущественно в импорте

Їх треба - або додати до експорту, або відняти від імпорту. Перше точніше.


Нет, не нужно. За эти деньги покупают импорт (ибо за какие еще импорт хронически превышает экспорт???).

Если хочешь с точностью до десятых посчитать равновесный курс, то нужно к экспорту приплюсовать ПИИ и переводы сюда, а к импорту приплюсовать переводы (все, включая дивиденды) отсюда
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:53

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"
Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?
Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?
Думаете, это найдёт поддержку в народе?
Или увеличит поток эмигрантов?
Как считаете?

Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.

"В январе 1918 года большевики впервые захватили Киев и все три недели, пока город был в их власти, грабили и убивали местных жителей".
https://nv.ua/publications/krasnaya-gva ... 35255.html

Представляю, как в первый день ватнички будут встречать "асвабадителей" с цветами, а на второй получать прикладом по мордякам и отдавать все нажитое непосильным трудом.


А они наивно считают, что будут на стороне тех, кто будет бить прикладом.

Как собственно и 100 лет назад было - надеялись на то, что они будут грабить буржуев, а оказалось, что они годны только на расстрельные подвалы и смерть под забором от голода.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:55

  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.


И опять критикус транслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Потому что на Донбассе начали убивать украинских активистов, а не наоборот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:58

  lapay написав: Політики 1991-1995, коли Раша була слабка і можна було безнаслідково послати всіх ватанів нах.., як Мєшкова в Криму.

Слабая-то слабая, но это был чуть ли не единственный наш торговый партнер.
Да и слабость эта была относительно Запада, а по сравнению с нами это был экономический и финансовый монстр, да еще и с ЯО. Я думаю, тогда в Рашу уехало не меньше народу, особенно рабочего класса, чем эмигрировало после 2014 взагали (помню, как в Харькове в какой-то момент практически исчезли водители общественного транспорта).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:59

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:можна було безнаслідково послати всіх ватанів нах.., як Мєшкова в Криму.

Ну вот и допосылались..
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:15

  Sommer написав:И опять критикус


Параноик

  Sommer написав:транслирует сюда рашкинскую пропаганду.


Провокатор

  Sommer написав:Потому что на Донбассе начали убивать украинских активистов, а не наоборот.


Тролль.

До Донбасса мы еще не добрались - обсуждаются события подготовки и начала российской агрессии во время событий на майдане
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Слабая-то слабая, но это был чуть ли не единственный наш торговый партнер.
Да и слабость эта была относительно Запада, а по сравнению с нами это был экономический и финансовый монстр, да еще и с ЯО. Я думаю, тогда в Рашу уехало не меньше народу, особенно рабочего класса, чем эмигрировало после 2014 взагали (помню, как в Харькове в какой-то момент практически исчезли водители общественного транспорта).

Подивився на структуру нашого експорта, за роки незалежності - доля експорта весь час була приблизно однакова, до 2014 - третина на РФ. Так що тоді було так само, як і в 2014.
Можливо, що і тоді не можна було зробити масовий посил, без придністровських наслідкив - не буду сперечатись на цю тему. В принципі, кучмівська українізація поступово робила свою справу, тому і провалилась Новоросія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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