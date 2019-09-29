Не забывал - они преимущественно в импорте
Ватанов можно было слать даже в 1-й срок путина. Так что не 1991-1995, а 1991-2007 (определим дату закрытия окна возможностей, как мюнхенскую речь краба)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:27
Не забывал - они преимущественно в импорте
Ватанов можно было слать даже в 1-й срок путина. Так что не 1991-1995, а 1991-2007 (определим дату закрытия окна возможностей, как мюнхенскую речь краба)
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:37
Re: Політичні дискусії
Їх треба - або додати до експорту, або відняти від імпорту. Перше точніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:39
Re: Політичні дискусії
Не факт. Подивіться росстатистику - в них колосальні відмінності по регіонам. Навіть у бюджетній сфері зарплати на однакових посадах різняться в рази. І в разі "об'єднання" в Україні був би рівень як і на іншій периферії РФ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:49
Нет, не нужно. За эти деньги покупают импорт (ибо за какие еще импорт хронически превышает экспорт???).
Если хочешь с точностью до десятых посчитать равновесный курс, то нужно к экспорту приплюсовать ПИИ и переводы сюда, а к импорту приплюсовать переводы (все, включая дивиденды) отсюда
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:53
А они наивно считают, что будут на стороне тех, кто будет бить прикладом.
Как собственно и 100 лет назад было - надеялись на то, что они будут грабить буржуев, а оказалось, что они годны только на расстрельные подвалы и смерть под забором от голода.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:55
И опять критикус транслирует сюда рашкинскую пропаганду.
Потому что на Донбассе начали убивать украинских активистов, а не наоборот.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:58
Слабая-то слабая, но это был чуть ли не единственный наш торговый партнер.
Да и слабость эта была относительно Запада, а по сравнению с нами это был экономический и финансовый монстр, да еще и с ЯО. Я думаю, тогда в Рашу уехало не меньше народу, особенно рабочего класса, чем эмигрировало после 2014 взагали (помню, как в Харькове в какой-то момент практически исчезли водители общественного транспорта).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:59
Re: Політичні дискусії
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:15
Параноик
Провокатор
Тролль.
До Донбасса мы еще не добрались - обсуждаются события подготовки и начала российской агрессии во время событий на майдане
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:16
Re: Політичні дискусії
Подивився на структуру нашого експорта, за роки незалежності - доля експорта весь час була приблизно однакова, до 2014 - третина на РФ. Так що тоді було так само, як і в 2014.
Можливо, що і тоді не можна було зробити масовий посил, без придністровських наслідкив - не буду сперечатись на цю тему. В принципі, кучмівська українізація поступово робила свою справу, тому і провалилась Новоросія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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