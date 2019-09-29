RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4109411041114112
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:20

  zРадио написав:До Донбасса мы еще не добрались - обсуждаются события подготовки и начала российской агрессии во время событий на майдане


А вот это не ты писал?
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока


Или то был очередной волгарь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
Повідомлень: 4870
З нами з: 07.04.17
Подякував: 427 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:23

  Sommer написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.


И опять критикус транслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Потому что на Донбассе начали убивать украинских активистов, а не наоборот.

не мешайте. этот клоун пишет нам новую историю, от первого лица. очень аргументированно, мастерство не пропьёшь :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14120
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 4060 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:25

  Sommer написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока



Да, так все и было - что тебе непонятно? И что с чем противоречит??? Расправой активисты майдана грозили всем активным противникам майдана.

Я ж говорю, что ты тролль, переводящий стрелки
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3640
З нами з: 02.05.18
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:26

  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:1)Можна було просто об"єднатись з Росією. "Баксовий уровень" би виріс в 2 рази(тоді зарплати в РФ були майже вдвічі вищі). Чим не варіант?


Не факт. Подивіться росстатистику - в них колосальні відмінності по регіонам. Навіть у бюджетній сфері зарплати на однакових посадах різняться в рази. І в разі "об'єднання" в Україні був би рівень як і на іншій периферії РФ.

Факт. "Україна" отримала б величезний ринок збуту своїх дешевих товарів + отримала би газ, нафту, вугілля і інше по халявним цінам.
В короткостроковій і середньостроковій перспективі "наша" економіка б сильно зросла. І рівень зарплат був ви значно вищий ніж в "іншій периферії РФ". Власне як і було в СССР.
І взагалі, якби РФ була розумніша і хитріша вона б могла об"єднати Росія+Білорусь+Україна(Путін+Лукашенко+Яник). Просто РФ(Путін) привикла діяти з позиції сили. А Україна(як достатньо демократична країна по духу) силі противиться. Не знаю як буде з Білоруссю, чи вистоїть вона.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:28

  Yuri_T написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.


И опять критикус транслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Потому что на Донбассе начали убивать украинских активистов, а не наоборот.

не мешайте. этот клоун пишет нам новую историю, от первого лица. очень аргументированно, мастерство не пропьёшь :mrgreen:


Снова вылез гуру с мощнейшими контр-аргуметами! Чудо, а не оппонент :mrgreen:

PS: новую историю написал не я, а ныне экс-директор института нацпамяти, отправленный на свалку этой самой новой истории :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3640
З нами з: 02.05.18
Подякував: 801 раз.
Подякували: 1889 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:35

  zРадио написав:Нет, не нужно. За эти деньги покупают импорт (ибо за какие еще импорт хронически превышает экспорт???).

Если хочешь с точностью до десятых посчитать равновесный курс, то нужно к экспорту приплюсовать ПИИ и переводы сюда, а к импорту приплюсовать переводы (все, включая дивиденды) отсюда

Великий економіст класно рахує "равновесный курс".
Цікаво як, наприклад, Грузія постійно живе з "НЕравновесным курсом":
https://oec.world/ru/visualize/line/hs9 ... 1995.2017/
Напевно ненависна Америка підкидає їм пару мільярдів щороку. :mrgreen:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4109411041114112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.