Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:1)Можна було просто об"єднатись з Росією. "Баксовий уровень" би виріс в 2 рази(тоді зарплати в РФ були майже вдвічі вищі). Чим не варіант?
Не факт. Подивіться росстатистику - в них колосальні відмінності по регіонам. Навіть у бюджетній сфері зарплати на однакових посадах різняться в рази. І в разі "об'єднання" в Україні був би рівень як і на іншій периферії РФ.
Факт. "Україна" отримала б величезний ринок збуту своїх дешевих товарів + отримала би газ, нафту, вугілля і інше по халявним цінам. В короткостроковій і середньостроковій перспективі "наша" економіка б сильно зросла. І рівень зарплат був ви значно вищий ніж в "іншій периферії РФ". Власне як і було в СССР. І взагалі, якби РФ була розумніша і хитріша вона б могла об"єднати Росія+Білорусь+Україна(Путін+Лукашенко+Яник). Просто РФ(Путін) привикла діяти з позиції сили. А Україна(як достатньо демократична країна по духу) силі противиться. Не знаю як буде з Білоруссю, чи вистоїть вона.