Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:1)Можна було просто об"єднатись з Росією. "Баксовий уровень" би виріс в 2 рази(тоді зарплати в РФ були майже вдвічі вищі). Чим не варіант?
Не факт. Подивіться росстатистику - в них колосальні відмінності по регіонам. Навіть у бюджетній сфері зарплати на однакових посадах різняться в рази. І в разі "об'єднання" в Україні був би рівень як і на іншій периферії РФ.
Факт. "Україна" отримала б величезний ринок збуту своїх дешевих товарів + отримала би газ, нафту, вугілля і інше по халявним цінам. В короткостроковій і середньостроковій перспективі "наша" економіка б сильно зросла. І рівень зарплат був ви значно вищий ніж в "іншій периферії РФ". Власне як і було в СССР. І взагалі, якби РФ була розумніша і хитріша вона б могла об"єднати Росія+Білорусь+Україна(Путін+Лукашенко+Яник). Просто РФ(Путін) привикла діяти з позиції сили. А Україна(як достатньо демократична країна по духу) силі противиться. Не знаю як буде з Білоруссю, чи вистоїть вона.
zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.
PS: новую историю написал не я, а ныне экс-директор института нацпамяти, отправленный на свалку этой самой новой истории
Проецируешь, чтобы оправдать своё вранье ? Молодец И молчишь про нового мера Элисты из ДНР или методички новые не подвезли ? Так напугали радикалы майдана Трапезникова, что он сперва начал строить ДНР, но не достроив, получил гражданство РФ и был назначен(!) в Элисту. А ты дальше продолжай писать о радикалах майдана
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Проецируешь, чтобы оправдать своё вранье ? Молодец И молчишь про нового мера Элисты из ДНР или методички новые не подвезли ? Так напугали радикалы майдана Трапезникова, что он сперва начал строить ДНР, но не достроив, получил гражданство РФ и был назначен(!) в Элисту. А ты дальше продолжай писать о радикалах майдана
Перекличка порохоботов по данному комментарию ожидаема и показательна - они не хотят дискуссии на эту тему. Вместо контр-аргументов либо фарс, либо оскорбления!
Ни один из них не захотел идти по хронологии - через Крым решили попросту перескочить. А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.
А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана, как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице. Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...