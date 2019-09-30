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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41104111411241134114>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:20

  zРадио написав:До Донбасса мы еще не добрались - обсуждаются события подготовки и начала российской агрессии во время событий на майдане


А вот это не ты писал?
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока


Или то был очередной волгарь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:23

  Sommer написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.


И опять критикус транслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Потому что на Донбассе начали убивать украинских активистов, а не наоборот.

не мешайте. этот клоун пишет нам новую историю, от первого лица. очень аргументированно, мастерство не пропьёшь :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:25

  Sommer написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока



Да, так все и было - что тебе непонятно? И что с чем противоречит??? Расправой активисты майдана грозили всем активным противникам майдана.

Я ж говорю, что ты тролль, переводящий стрелки
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:26

  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:1)Можна було просто об"єднатись з Росією. "Баксовий уровень" би виріс в 2 рази(тоді зарплати в РФ були майже вдвічі вищі). Чим не варіант?


Не факт. Подивіться росстатистику - в них колосальні відмінності по регіонам. Навіть у бюджетній сфері зарплати на однакових посадах різняться в рази. І в разі "об'єднання" в Україні був би рівень як і на іншій периферії РФ.

Факт. "Україна" отримала б величезний ринок збуту своїх дешевих товарів + отримала би газ, нафту, вугілля і інше по халявним цінам.
В короткостроковій і середньостроковій перспективі "наша" економіка б сильно зросла. І рівень зарплат був ви значно вищий ніж в "іншій периферії РФ". Власне як і було в СССР.
І взагалі, якби РФ була розумніша і хитріша вона б могла об"єднати Росія+Білорусь+Україна(Путін+Лукашенко+Яник). Просто РФ(Путін) привикла діяти з позиції сили. А Україна(як достатньо демократична країна по духу) силі противиться. Не знаю як буде з Білоруссю, чи вистоїть вона.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:28

  Yuri_T написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.


И опять критикус транслирует сюда рашкинскую пропаганду.

Потому что на Донбассе начали убивать украинских активистов, а не наоборот.

не мешайте. этот клоун пишет нам новую историю, от первого лица. очень аргументированно, мастерство не пропьёшь :mrgreen:


Снова вылез гуру с мощнейшими контр-аргуметами! Чудо, а не оппонент :mrgreen:

PS: новую историю написал не я, а ныне экс-директор института нацпамяти, отправленный на свалку этой самой новой истории :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:35

  zРадио написав:Нет, не нужно. За эти деньги покупают импорт (ибо за какие еще импорт хронически превышает экспорт???).

Если хочешь с точностью до десятых посчитать равновесный курс, то нужно к экспорту приплюсовать ПИИ и переводы сюда, а к импорту приплюсовать переводы (все, включая дивиденды) отсюда

Великий економіст класно рахує "равновесный курс".
Цікаво як, наприклад, Грузія постійно живе з "НЕравновесным курсом":
https://oec.world/ru/visualize/line/hs9 ... 1995.2017/
Напевно ненависна Америка підкидає їм пару мільярдів щороку. :mrgreen:
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 18:55

  zРадио написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока, что еще больше ослабило желание последних жить в Украине.


PS: новую историю написал не я, а ныне экс-директор института нацпамяти, отправленный на свалку этой самой новой истории :mrgreen:

Проецируешь, чтобы оправдать своё вранье ? Молодец :)
И молчишь про нового мера Элисты из ДНР или методички новые не подвезли ? :)
Так напугали радикалы майдана Трапезникова, что он сперва начал строить ДНР, но не достроив, получил гражданство РФ и был назначен(!) в Элисту.
А ты дальше продолжай писать о радикалах майдана
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:08

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Нет, не нужно. За эти деньги покупают импорт (ибо за какие еще импорт хронически превышает экспорт???).

Если хочешь с точностью до десятых посчитать равновесный курс, то нужно к экспорту приплюсовать ПИИ и переводы сюда, а к импорту приплюсовать переводы (все, включая дивиденды) отсюда

Великий економіст класно рахує "равновесный курс".
Цікаво як, наприклад, Грузія постійно живе з "НЕравновесным курсом":
https://oec.world/ru/visualize/line/hs9 ... 1995.2017/
Напевно ненависна Америка підкидає їм пару мільярдів щороку. :mrgreen:


Так же, как и мы - с глубокими девальвациями раз в 5-7 лет. Еще один оппонент низкого качества :mrgreen: Динамику внешней торговли привел, а динамику курса - забыл...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:16

  pesikot написав:Проецируешь, чтобы оправдать своё вранье ? Молодец :)
И молчишь про нового мера Элисты из ДНР или методички новые не подвезли ? :)
Так напугали радикалы майдана Трапезникова, что он сперва начал строить ДНР, но не достроив, получил гражданство РФ и был назначен(!) в Элисту.
А ты дальше продолжай писать о радикалах майдана


Перекличка порохоботов по данному комментарию ожидаема и показательна - они не хотят дискуссии на эту тему. Вместо контр-аргументов либо фарс, либо оскорбления!

Ни один из них не захотел идти по хронологии - через Крым решили попросту перескочить. А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.

А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана, как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице. Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:19

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:А тут еще и радикалы майдана начали унижать и пугать его противников - преимущественно, жителей Юго-Востока



Да, так все и было - что тебе непонятно? И что с чем противоречит??? Расправой активисты майдана грозили всем активным противникам майдана.

Я ж говорю, что ты тролль, переводящий стрелки


Т.е. расправой якобы грозили с майдана, но... начали расправы над сторонниками майдана.

Так кто там стрелки переводит?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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