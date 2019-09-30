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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4111411241134114>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:24

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Нет, не нужно. За эти деньги покупают импорт (ибо за какие еще импорт хронически превышает экспорт???).

Если хочешь с точностью до десятых посчитать равновесный курс, то нужно к экспорту приплюсовать ПИИ и переводы сюда, а к импорту приплюсовать переводы (все, включая дивиденды) отсюда

Великий економіст класно рахує "равновесный курс".
Цікаво як, наприклад, Грузія постійно живе з "НЕравновесным курсом":
https://oec.world/ru/visualize/line/hs9 ... 1995.2017/
Напевно ненависна Америка підкидає їм пару мільярдів щороку. :mrgreen:


Так же, как и мы - с глубокими девальвациями раз в 5-7 лет. Еще один оппонент низкого качества :mrgreen: Динамику внешней торговли привел, а динамику курса - забыл...

"Так же, как и мы"? Ось для України:
https://oec.world/ru/visualize/line/hs9 ... 1995.2017/
Щось є схоже з Грузією?
А ось Росія:
https://oec.world/ru/visualize/line/hs9 ... 1995.2017/
Дивно, таке прекрасне сальдо, а девальвації регулярні...
Видно є якісь інші чинники. Заробітчани і є таким чинником для Грузії. І в деякій мірі стають таким для України.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:24

  zРадио написав:А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.


О, уже выкручивается, уже у него не майдан, уже Крым виноват.

  zРадио написав:А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана


Не только выкручивается, даже просто врет.

  zРадио написав: как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице.


Причем не просто врет, а повторяет рашкинскую пропаганду.

  zРадио написав:Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...


О да, расскажи про Корсунь. Сколько там мальчиков распяли, сколько влагалищ запенили бетоном?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:29

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ни один из них не захотел идти по хронологии - через Крым решили попросту перескочить. А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.

А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана, как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице. Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...

Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Але його не прийняли в Харкові, ні в Донецьку, ні навіть в Криму.
Коли був мітинг біля ВР Криму, я ліг спати з впевненістю, що татари не дадуть зробити проросійський переворот, а прокинувся уже з захопленою ВР Криму озброєними росіянами.
Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:33

С троллями бессмысленно. Жаль, что много материалов утрачено в связи с действием закона об амнистии - одном из первых законов власти победившего майдана. Но раньше, или позже, юридическая оценка событий зимы и весны 2014-го будет дана - тогда и можно будет предметно обсудить
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:35

  lapay написав:Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад.


Естественно. Но также естественно и то, что никакого нахрапа путина не было бы без подготовленной майданом почвы - обезглавливания страны, и генерации страха и ненависти к оппонентам майдана.

Я не говорю, что подготовка почвы и была целью майдана - нет, она была побочным продуктом майдана. Об этих рисках авантюристы, выступавшие с его сцены, не думали - личные интересы превыше всего...
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 вер, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:37

  zРадио написав: А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана, как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице. Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...

А ведь достаточно было новой власти просто заявить, что новые власти Украины будут соблюдать Харковские соглашения и Украина сохраняет нейтральный статус - и ничего бы не было. И Ассоциацию с ЕС Россия бы стерпела (да, ввела бы экономические санкции и пошлины, но это такое), и языковой закон с декоммунизацией (как "терпит" переход Казахстана на латиницу).
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:40

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Естественно. Но также естественно и то, что никакого нахрапа путина не было бы без подготовленой на майдане почвы - обезглавливания страны и генерации страха и ненависти к оппонентам майдана

Путін готувався до анексії Криму і захоплення Новоросії ще з триднадцятого року, або й раніше, бо Януковоч захотів підписати Асоціацію. Саме тому Янукович, після розмови з Путіним, зробив різкий поворот керма, тільки Україна продовжила рух вперед до Європи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:43

  Tegularius написав:А ведь достаточно было новой власти просто заявить, что новые власти Украины будут соблюдать Харковские соглашения и Украина сохраняет нейтральный статус - и ничего бы не было.


Не нужно было и этого - достаточно было говорить с оппонентами майдана языком компромисса, а не вражды! Но начали с запугивания несогласных расправой и отмены закона о региональных языках. Просто гении мысли, не иначе...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 19:55

  lapay написав:Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі.

Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева.
А ведь рейтинг Януковича на тот момент был ниже плинтуса, все сходились на том, что у него нет ни единого шанса победить на тех выборах.
А что, если Янукович ЗНАЛ, что те расстрелы - дело рук тогдашней оппозиции? Тогда он разумно рассчитывал на то, что расследование международной комиссии это выявит. В таком случае лидеры той оппозиции оказываются преступниками, дело майдана скомпрометировано, и Янукович весь в белом - с легкостью выигрывает выборы.
В таком случае всё сходится - зачем лидерам майдана нужны были эскалация, нарушение соглашений, подписанных европейскими партнерами, угрозы и "охота" на Януковича - если на тот момент уже всё было решено и согласованно?
Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль.
Объясняются этим и бурные эмоции обычно флегматичного Януковича, оказавшегося в Ростове. Ведь всё для него развивалось благоприятно, и вдруг в одну ночь всё поломалось.
Хотя с другой стороны для него всё могло бы кончиться хуже, вероятно его планировали убить руками каких-то активистов, побратимов погибших майдановцев, списав это на эмоциональное состояние последних. В таком случае не было бы проблем с легитимностью, всё можно было провернуть по Конституции. А так пришлось пойти на её нарушение, впрочем, это нормально прокатило.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 20:06

  zРадио написав:
  lapay написав:Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад.


Естественно. Но также естественно и то, что никакого нахрапа путина не было бы без подготовленной майданом почвы - обезглавливания страны


Опять он повторяет рашкинскую пропаганду. Без волгаря приходится за двоих работать? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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