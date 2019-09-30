Додано: Пон 30 вер, 2019 19:55

lapay написав: Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі.

Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева.А ведь рейтинг Януковича на тот момент был ниже плинтуса, все сходились на том, что у него нет ни единого шанса победить на тех выборах.А что, если Янукович ЗНАЛ, что те расстрелы - дело рук тогдашней оппозиции? Тогда он разумно рассчитывал на то, что расследование международной комиссии это выявит. В таком случае лидеры той оппозиции оказываются преступниками, дело майдана скомпрометировано, и Янукович весь в белом - с легкостью выигрывает выборы.В таком случае всё сходится - зачем лидерам майдана нужны были эскалация, нарушение соглашений, подписанных европейскими партнерами, угрозы и "охота" на Януковича - если на тот момент уже всё было решено и согласованно?Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль.Объясняются этим и бурные эмоции обычно флегматичного Януковича, оказавшегося в Ростове. Ведь всё для него развивалось благоприятно, и вдруг в одну ночь всё поломалось.Хотя с другой стороны для него всё могло бы кончиться хуже, вероятно его планировали убить руками каких-то активистов, побратимов погибших майдановцев, списав это на эмоциональное состояние последних. В таком случае не было бы проблем с легитимностью, всё можно было провернуть по Конституции. А так пришлось пойти на её нарушение, впрочем, это нормально прокатило.