Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.
О, уже выкручивается, уже у него не майдан, уже Крым виноват.
zРадио написав:А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана
Не только выкручивается, даже просто врет.
zРадио написав: как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице.
Причем не просто врет, а повторяет рашкинскую пропаганду.
zРадио написав:Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...
О да, расскажи про Корсунь. Сколько там мальчиков распяли, сколько влагалищ запенили бетоном?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
zРадио написав:Ни один из них не захотел идти по хронологии - через Крым решили попросту перескочить. А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.
А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана, как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице. Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...
Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Але його не прийняли в Харкові, ні в Донецьку, ні навіть в Криму. Коли був мітинг біля ВР Криму, я ліг спати з впевненістю, що татари не дадуть зробити проросійський переворот, а прокинувся уже з захопленою ВР Криму озброєними росіянами. Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
С троллями бессмысленно. Жаль, что много материалов утрачено в связи с действием закона об амнистии - одном из первых законов власти победившего майдана. Но раньше, или позже, юридическая оценка событий зимы и весны 2014-го будет дана - тогда и можно будет предметно обсудить
zРадио написав: А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана, как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице. Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...
А ведь достаточно было новой власти просто заявить, что новые власти Украины будут соблюдать Харковские соглашения и Украина сохраняет нейтральный статус - и ничего бы не было. И Ассоциацию с ЕС Россия бы стерпела (да, ввела бы экономические санкции и пошлины, но это такое), и языковой закон с декоммунизацией (как "терпит" переход Казахстана на латиницу).
zРадио написав:Естественно. Но также естественно и то, что никакого нахрапа путина не было бы без подготовленой на майдане почвы - обезглавливания страны и генерации страха и ненависти к оппонентам майдана
Путін готувався до анексії Криму і захоплення Новоросії ще з триднадцятого року, або й раніше, бо Януковоч захотів підписати Асоціацію. Саме тому Янукович, після розмови з Путіним, зробив різкий поворот керма, тільки Україна продовжила рух вперед до Європи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:А ведь достаточно было новой власти просто заявить, что новые власти Украины будут соблюдать Харковские соглашения и Украина сохраняет нейтральный статус - и ничего бы не было.
Не нужно было и этого - достаточно было говорить с оппонентами майдана языком компромисса, а не вражды! Но начали с запугивания несогласных расправой и отмены закона о региональных языках. Просто гении мысли, не иначе...
lapay написав:Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі.
Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева. А ведь рейтинг Януковича на тот момент был ниже плинтуса, все сходились на том, что у него нет ни единого шанса победить на тех выборах. А что, если Янукович ЗНАЛ, что те расстрелы - дело рук тогдашней оппозиции? Тогда он разумно рассчитывал на то, что расследование международной комиссии это выявит. В таком случае лидеры той оппозиции оказываются преступниками, дело майдана скомпрометировано, и Янукович весь в белом - с легкостью выигрывает выборы. В таком случае всё сходится - зачем лидерам майдана нужны были эскалация, нарушение соглашений, подписанных европейскими партнерами, угрозы и "охота" на Януковича - если на тот момент уже всё было решено и согласованно? Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль. Объясняются этим и бурные эмоции обычно флегматичного Януковича, оказавшегося в Ростове. Ведь всё для него развивалось благоприятно, и вдруг в одну ночь всё поломалось. Хотя с другой стороны для него всё могло бы кончиться хуже, вероятно его планировали убить руками каких-то активистов, побратимов погибших майдановцев, списав это на эмоциональное состояние последних. В таком случае не было бы проблем с легитимностью, всё можно было провернуть по Конституции. А так пришлось пойти на её нарушение, впрочем, это нормально прокатило.