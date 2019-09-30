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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 20:07
Tegularius написав: zРадио написав:
А агрессия раши в Крыму, начавшаяся одновременно с завершением майдана, как раз является прямым его следствием - страна без центральной власти с уличными порядками радикалов в столице. Заблокировать полуостров, соединенный с материком крошечным перешейком - плевое в сущности дело. Особенно, когда местное население находится в страхе и шоке от произошедшего под Корсунем...
А ведь достаточно было новой власти просто заявить, что новые власти Украины будут соблюдать Харковские соглашения и Украина сохраняет нейтральный статус - и ничего бы не было.
Ага, конечно.
Операция по введению войск в Крым готовилась задолго до.
С флагами "Новоотбросии" в РФ засветились вообще за несколько лет до 2014-го.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:09
Tegularius написав:
Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля
О, кстати, хороший пример.
На этом соглашении отсутствует одна подпись.
Подпись рашкинского представителя.
Потому что на тот момент Яныка уже использовали и окончательно слили, свою роль к подготовке захвата Крыма и Донбасса он выполнил.
Поэтому никаких соглашений с ним подписывать уже смысла не было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:11
Tegularius написав:
А что, если
Да так все оно и было. Это очевидно любому здравомыслящему человеку, способному выстраивать логические цепочки Cui prodest.
Но здесь эту тему обсуждать не будут. Переведут стрелки на Элисту и будут обсмактывать ее тридцать страниц. Хотя лично я с трудом представляю, где это и что это. И уж совсем не понимаю, почему меня должен беспокоить их мэр..
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:12
Tegularius написав:
Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль.
Більшість вбитих було з шести автоматів беркутівців, які потім їх втопили в озері, що було встановлено експертизою. Початок трагічних подій було запущено одним з майданівців, який, теж з автомата, почав стріляти в міліцію, а ті почали втікати на Інституцьку.
Янукович тупо чіплявся за владу, поки остаточно не зрозумів, що ніхто його захищати не буде, і його врятує тільки втеча.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:12
Sommer написав:
Операция по введению войск в Крым готовилась задолго до.
Да, был заранее заготовленный план, которому дали ход. План, вероятно, готовился во времена Ющенко, который обещал выдворить ЧФ из Крыма в 2017 году. Никуда уходить они не собирались.
РФ не особо был нужен Крым как таковой, им нужна была база флота. Если бы Украина подтвердила, что не будет выдворять ЧФ, тот план бы вероятно продолжал лежать в столе.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:15
Tegularius написав:
РФ не особо был нужен Крым как таковой, им нужна была база флота. Если бы Украина подтвердила, что не будет выдворять ЧФ, тот план бы вероятно продолжал лежать в столе.
Це був мій перший висновок, коли пройшов шок від окупації Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:16
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:17
Tegularius написав:
Если бы Украина подтвердила, что не будет выдворять ЧФ, тот план бы вероятно продолжал лежать в столе.
Ну Украина в лице законной власти и подтвердила. За что и поплатилась.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 20:21
Tegularius написав: lapay написав:
Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі.
Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева.
Принял и сбежал. Хронологию я бросал.
"Я ничего подписывать не буду" - это оттуда.
Прокремлёвские начали переписывать историю.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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