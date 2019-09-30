Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Уряд планує зростання економіки на 40%, що дозволить створити 1 млн нових робочих місць, встановити прожитковий мінімум на рівні 4,2 тис. грн.
Окрім цього, #УрядТехнократів прагне, щоб витрати кожної родини на комунальні послуги не перевищували 15% її доходу.
Одним із маркерів ефективної робити встановлюється приїзд «швидкої» або поліції протягом 10 хвилин у місті та 20-ти – поза його межами.
Програма Уряду передбачає реконструкцію та зведення 24 000 км доріг та переведення в он-лайн 100% державних послуг.
Повний текст Програми діяльності Уряду – за посиланням: https://program.kmu.gov.ua демографічний тренд буде позитивним (народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме).
Бракує конкретики по роках та відповідальності за невиконання фантазій.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 30 вер, 2019 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Sommer написав:Операция по введению войск в Крым готовилась задолго до.
Да, был заранее заготовленный план, которому дали ход. План, вероятно, готовился во времена Ющенко, который обещал выдворить ЧФ из Крыма в 2017 году. Никуда уходить они не собирались. РФ не особо был нужен Крым как таковой, им нужна была база флота. Если бы Украина подтвердила, что не будет выдворять ЧФ, тот план бы вероятно продолжал лежать в столе.
Побольше эмоций, особенно "выдворить". Все твои объяснения в стиле "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!" Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи? Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"? Думаете, это найдёт поддержку в народе? Или увеличит поток эмигрантов? Как считаете?
Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего.
Читаю, и дивуюсь - почему порохоботам там трудно принять, что:
1) российская агрессия против Украины была неизбежна - там не смирятся с независимым украинским государством;
2) сценарии российской агрессии прокручивались и готовились задолго до майдана;
3) майдан предоставил удачный момент для осуществления одного из сценариев этой агрессии. Ведь радикализм майдана - вещь не выдуманная, и безвластие в первые дни победы майдана - медицинский факт.
Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не далекие новостные дайджесты, а приятные ностальгические воспоминания
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 30 вер, 2019 20:49, всього редагувалось 2 разів.
Tegularius написав:Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль.
Більшість вбитих було з шести автоматів беркутівців, які потім їх втопили в озері, що було встамновлено експертизою. Початок трагічних подій було запущено одним з майданівців, який, теж з автомата, почав стріляти в міліцію, а ті почали втікати на Інституцьку. Янукович тупо чіплявся за владу, поки остаточно не зрозумів, що ніхто його захищати не буде, і його врятує тільки втеча.
Тупость и жадность и не только Овощи, а и всей рыговской верхушки. Не помню кто рассказывал, что защитники (солдатики и пр) спали на полу в коридорах админзданий. То есть эти тупорыложлобы вместо того, чтобы каждому перину принести и ящик колбасы с т.д., открыть все кабинеты, относились ... как обычно)))
В то время, как на другой стороне столы рядами...
Конечно этот фактор скорее всего не был определяющим, но, сдаётся мне, сыграл, как добрячий помощник краха Янека и Ко.
zРадио написав:Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания
Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания
Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.
В этом и заключается нездоровое порохоботство - когда речь о майдане и президенстве Порошенко, то все 100% ответственности лежат на путине. А когда речь о президенстве Зеленского, то за российскую агрессию они в ответе с путиным уже напару
На самом же деле распределение ответстенности примерно следующее: - путин - за экономическую, информационную и силовую агрессию; - янукович - за трусость и коллаборационизм; - лидеры и актив майдана - за неосознанную помощь в создании "удачных" предпосылок к агрессси и полное им непротивление; - жители Крыма и Донбасса - за трусость, сепаратизм, коллаборационизм и терроризм