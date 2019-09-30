Schmit написав:

ЛАД написав: Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"

Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?

Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?

Думаете, это найдёт поддержку в народе?

Или увеличит поток эмигрантов?

Как считаете? Простите, но, по-моему, у Вас лёгкая истерика. "Русские идут!"Можно услышать, что Вы предлагаете в этой связи?Переводить экономику на военные рельсы и "Всё для фронта, всё для победы!"?Думаете, это найдёт поддержку в народе?Или увеличит поток эмигрантов?Как считаете?

Ничего не делать. Пусть заходят в Киев, как 100 лет назад войска Муравьева, без особого сопротивления. А потом пусть грабят, убивают и насилуют. Надеюсь, ватничкам, любителям рускамира, а также сторонникам Зе пацифизма достанется больше всего."В январе 1918 года большевики впервые захватили Киев и все три недели, пока город был в их власти, грабили и убивали местных жителей".Представляю, как в первый день ватнички будут встречать "асвабадителей" с цветами, а на второй получать прикладом по мордякам и отдавать все нажитое непосильным трудом.