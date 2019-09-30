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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:02
Горбатюк :...."Убийства Жизневского,Нигояна,Сеныка были совершены с расстояния до трех метров".
По памяти были еще массовые карикатуры тех времен, майдановцы бородатые сидят годами на том майдане. Ну т.е. майдан затухал, тройка оппозиции конечно не принадлежала к радикальной частин населения, просто подсели на волну.
Но, очевидно тем кто и срежессировал действие было невыгодно спустить все на тормозах через банальные перевыборы и т.п.
Первые расстрелы с 3-х метров, срезанные деревья,Бубенчик,Пашинский,багажник полный оружия, Луценко плотоядно улыбающийся со сцены и едва ли не напрямую в микрофон провозглашающий - "сегодня на майдане кое-что появится ночью",разгромленные отделения ГАИ во Львове и растасканное боевое оружие, Коломойский как хозяин правосеков,Парубий на фото с целой толпой правосеков с футлярами ,в которые запросто спайперка помещается и т.п.
Мне кажется, что все это в особых комментах не нуждается.
А жаль.Пять лет экономически угроханных это еще хрен с ним,но Крым,Донбас, люди погибшие и покалеченные...
А какая-то падла ,заварившая заварку и использовавших мягко говоря не отличающееся особо аналитическим складом ума население определенных областей втемную -типа Левочкина,или Коломойского никак не удавится шампанским и бабками.
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 30 вер, 2019 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:04
zРадио написав:
В этом и заключается нездоровое порохоботство - когда речь о майдане и президенстве Порошенко, то все 100% ответственности лежат на путине. А когда речь о президенстве Зеленского, то за российскую агрессию они в ответе с путиным уже напару
На самом же деле распределение ответстенности примерно следующее:
- путин - за экономическую, информационную и силовую агрессию;
- янукович - за трусость и коллаборационизм;
- лидеры и актив майдана - за неосознанную помощь в создании "удачных" предпосылок к агрессси и полное им непротивление;
- жители Крыма и Донбасса - за трусость, сепаратизм, коллаборационизм и терроризм
Путін=війна. Закресли Путіна - щезне війна, навіть зараз. Що ще незрозуміло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:05
2) ви плутаєте тепле з м’яким. через те що зросла комуналка змінилася структура споживання. але це ніяким чином не впливає на сам розмір зп та розмір витрат.
Потрясающе!
Какая глубина мысли!
"Украинцы много едят".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:07
Автор77 написав:
Горбатюк :...."Убийства Жизневского,Нигояна,Сеныка были совершены с расстояния до трех метров".
По памяти были еще массовые карикатуры тех времен, майдановцы бородатые сидят годами на том майдане. Ну т.е. майдан затухал, тройка оппозиции конечно не принадлежала к радикальной частин населения, просто подсели на волну.
Но, очевидно тем кто и срежессировал действие было невыгодно спустить все на тормозах через банальные перевыборы и т.п.
Первые расстрелы с 3-х метров, срезанные деревья,Бубенчик,Пашинский, Коломойский как хозяин правосеков и т.п.
Мне кажется, что все это в особых комментах не нуждается.
А жаль.Пять лет экономически угроханных это еще хрен с ним,но Крым,Донбас, люди погибшие и покалеченные...
А какая-то падла ,заварившая заварку и использовавших мягко говоря не отличающееся особо аналитическим складом ума население определенных областей втемную -типа Левочкина,или Коломойского никак не удавится шампанским и бабками.
Работаю в километре от майдана - каждое следующее за мирными договоренностями утро на протяжении января-февраля горели покрышки! Каждое!
Т.е. это была реакция на компромисс - ни одна сторона за ночь не успевала его нарушить. Тем более с завидной систематичностью. Я даже с коллегами после первых 2-х раз спорил, когда будет следующее обострение
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:08
freeze написав:
Как вообще записной порохобот Арахамия мог стать главой партии Слуга народа ?
Эту партию уже пора переименовывать в какую нибудь Слугу солидарности.
Порошенко каже, що народ вимагає перенести путч з грудня на жовтень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:09
lapay написав: zРадио написав:
В этом и заключается нездоровое порохоботство - когда речь о майдане и президенстве Порошенко, то все 100% ответственности лежат на путине. А когда речь о президенстве Зеленского, то за российскую агрессию они в ответе с путиным уже напару
На самом же деле распределение ответстенности примерно следующее:
- путин - за экономическую, информационную и силовую агрессию;
- янукович - за трусость и коллаборационизм;
- лидеры и актив майдана - за неосознанную помощь в создании "удачных" предпосылок к агрессси и полное им непротивление;
- жители Крыма и Донбасса - за трусость, сепаратизм, коллаборационизм и терроризм
Путін=війна. Закресли Путіна - щезне війна, навіть зараз. Що ще незрозуміло?
Пройдет еще пара-тройка лет и по каналам ТВ будут обсуждать вопрос - а был бы Путин, если бы не было бы майдана?, а был ли бы Путин если бы не запахло выводом флота?, который предлагали наперебой вывести одни через год, другие через пол-года, а Огрызко кажется через месяц предлагал дать пинка русскому медведю.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:11
yama написав:
...............
собственно я хотел поинтересоваться у уважаемого сообщества ( так как пока это единственная более менее адекватная
онлайн площадка для общения )
что делать ? покупать новий айфон или буржуйку ? и запасаться сахаром и водой ? или жить на всю катушку как в последний раз ? или максимально ускорить процесс убегания
Всё вначале не надо.
Последний вариант исключительно Ваше решение. "Там", скорее всего, материально (и не только) будет лучше. Хотя зависит от профессии и квалификации.
Но придётся учить язык и там Вы останетесь чужим.
Ну и "максимально ускорять" не нужно. Всё надо делать спокойно и с холодной головой.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:13
lapay написав:
Путін=війна.
А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!
lapay написав:
Закресли Путіна - щезне війна, навіть зараз. Що ще незрозуміло?
Уже не так все просто - представить вместо путина шойгу. И что?
Востаннє редагувалось zРадио
в Пон 30 вер, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:15
zРадио написав:
Ведь радикализм майдана - вещь не выдуманная, и безвластие в первые дни победы майдана - медицинский факт.
Медицинский факт - это постоянное повторение рашкинских выдумок про "безвластие".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 21:17
Tegularius написав: yama написав:
В кінці кінців всім хто пройшов Козацький табір пожиттяво залишати АК для домашнього зберігання , Ну нехай у нас буде пару розстрілів мирних жителів за 10 років .. але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально... Про який розбій може йти мова якщо у відповідь можна отримати кулю ? ставки зрозстають не всі готові грати вабанк
Каким образом хранящийся дома АК защитит его собственника от уличного гоп-стопа?
Хранящееся в сейфе оружие может защитить только от одной разновидности преступлений - когда на ваш дом совершается разбойное нападение и пока преступники взламывают двери хозяин успевает вытащить оружие из сейфа.
Насколько мне известно, разбойные нападения на жилища - весьма редкий в условиях Украины вид преступлений.
За потенциальное уменьшение этой редкой разновидности преступлений придется расплачиваться множественными случаями убийств и ранений при бытовых ссорах и неосторожном обращении, массовыми расстрелами школьников и студентов учебных заведений горомнально сбоящими тинейджерами из папочкиных стволов.
Еще можно короткоствол разрешить. АК дома для быстрой мобилизации резервистов.
идем у 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируются, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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