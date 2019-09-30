Додано: Пон 30 вер, 2019 21:02

Горбатюк :...."Убийства Жизневского,Нигояна,Сеныка были совершены с расстояния до трех метров".



По памяти были еще массовые карикатуры тех времен, майдановцы бородатые сидят годами на том майдане. Ну т.е. майдан затухал, тройка оппозиции конечно не принадлежала к радикальной частин населения, просто подсели на волну.



Но, очевидно тем кто и срежессировал действие было невыгодно спустить все на тормозах через банальные перевыборы и т.п.



Первые расстрелы с 3-х метров, срезанные деревья,Бубенчик,Пашинский,багажник полный оружия, Луценко плотоядно улыбающийся со сцены и едва ли не напрямую в микрофон провозглашающий - "сегодня на майдане кое-что появится ночью",разгромленные отделения ГАИ во Львове и растасканное боевое оружие, Коломойский как хозяин правосеков,Парубий на фото с целой толпой правосеков с футлярами ,в которые запросто спайперка помещается и т.п.



Мне кажется, что все это в особых комментах не нуждается.



А жаль.Пять лет экономически угроханных это еще хрен с ним,но Крым,Донбас, люди погибшие и покалеченные...



А какая-то падла ,заварившая заварку и использовавших мягко говоря не отличающееся особо аналитическим складом ума население определенных областей втемную -типа Левочкина,или Коломойского никак не удавится шампанским и бабками.