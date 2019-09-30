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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4115411641174118>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:19

О, еще один заместитель волгаря подтянулся.
И опять с рашкинским враньем.
  Автор77 написав:Горбатюк :...."Убийства Жизневского,Нигояна,Сеныка были совершены с расстояния до трех метров".


А вот что на самом деле говорит Горбатюк:
https://nv.ua/ukraine/events/gorbatjuk-v-ubijstvah-nigojana-i-zhiznevskogo-podozrevajutsja-pravoohaniteli-541403.html
"Предварительная экспертиза, которая проводилась месяц, обнаружила, что выстрелы в Нигояна, Жизневского и Сеныка якобы были совершены до 3 метров. Выдвигались версии, что это или переодетый провокатор, или, возможно, среди своих. Мы засомневались, назначили еще одну экспертизу, которая указывает, что выстрел мог быть с большего расстояния, и в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов", - отметил Горбатюк.


Ну и это:
  Автор77 написав:Пашинский,багажник полный оружия

очередные распятые мальчики.

В свое время фриц подобное вранье активно транслировал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:21

  lapay написав:
  zРадио написав:Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания

Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.

Знаете в чем Ваша ошибка?
Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.

Объясняю на примерах:
ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.
Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.

Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.

Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.

Другое дело, что можно дискутировать разве что в плоскости -- иначе, чем сделали, керiвники Майдана и союзники сделать не могли.
То есть действовали бы иначе, тогда бы Янек их подмял в итоге и слился в экстазе с пуйтингом.

Или в плоскости -- да не годится Украине белорусский вариант.
Цена нам не важна...
А белоруссы рабы и т.п.
Мы не будем ждать пока режим в рашке сам развалится.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:21

  zРадио написав:
  lapay написав:Путін=війна.


А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!


Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.

Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?
Нет?
Тогда к чему твой полет фантазии?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:31

  Sommer написав:
Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?


Вот ты сам и признал, что насильника никто не оправдывает. За насилие в ответе насильник и никто кроме него!

А вот за провокацию низменных чувств насильника уже есть другие ответственные - со стороны жертвы, которую изнасиловали не посреди бела дня, а ночью пьяную в темном переулке...

Крым аннексирован в аккурат после рукотворной насильственной смены власти в Киеве, а не в скучный период пленарных заседаний Рады и рабочих встреч Премьера с Министрами...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:32

  lapay написав:
  zРадио написав:Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания

Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.

Вот!
В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.

С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.

А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.
Оппонент убеждает, что можно было иначе.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:34

  detroytred написав:С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.

А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.
Оппонент убеждает, что можно было иначе.


Боюсь, эта дискуссия бессмысленна, но спасибо за поддержку. Вы точно передали мою позицию, но другими словами
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:35

  yama написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Прикольный ответ на вопрос что делать.

Попробую предположить почему такой.
Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.

Ведь угроза не в последние месяцы возникла.

Но ирония в сторону задавшего вопрос))


Ответ без иронии.
Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары.
А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов.
вот собственно и я об этом. .....

Ответил на Ваш предыдущий пост до того, как прочитал этот. Если бы прочитал раньше, то не отвечал бы.
У Вас всё-таки истерика. :)
В крупномасштабное вторжение не верю.
Военизация страны по Вашим предложениям - возврат к дикости (хотя патриотическое воспитание нужно, но всё хорошо в меру).

А надо бы народу это объяснить и таки поставить все на военные рельсы - тем более это не всегда плохо если развивать армии параллельно растут другие сопутствующие отрасли ... и промышленность ... ну вырастет у нас военная промышленность перепрофилируем через 10 лет на народную

Вы плохо знаете историю. Перевод промышленности на мирные рельсы везде проходил через достаточно серьёзный кризис.
А "параллельный" рост ... Был пример Союза - в результате гражданские отрасли сильно отставали. И на уровне жизни народа это отражалось не лучшим образом.

але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально...

А это Вы откуда взяли? Можете привести подтверждающие данные?

Простите, разбирать всё это подробно лень.

P.s. Только сейчас обратил внимание на Вашу подпись. Ну-ну.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:37

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Путін=війна.
с

А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!


Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.

Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?
Нет?
Тогда к чему твой полет фантазии?


Даже до меня :lol: дошло, что зРадио не оправдывает насильника (агрессора) ни на йоту.
Насильник есть и есть. Также и вся полнота ответственности за его действия есть на нем и есть.

Предмет другой.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:39

  Tegularius написав:
  lapay написав:Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі.

Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева.
А ведь рейтинг Януковича на тот момент был ниже плинтуса, все сходились на том, что у него нет ни единого шанса победить на тех выборах.
А что, если Янукович ЗНАЛ, что те расстрелы - дело рук тогдашней оппозиции? Тогда он разумно рассчитывал на то, что расследование международной комиссии это выявит. В таком случае лидеры той оппозиции оказываются преступниками, дело майдана скомпрометировано, и Янукович весь в белом - с легкостью выигрывает выборы.
В таком случае всё сходится - зачем лидерам майдана нужны были эскалация, нарушение соглашений, подписанных европейскими партнерами, угрозы и "охота" на Януковича - если на тот момент уже всё было решено и согласованно?
Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль.
Объясняются этим и бурные эмоции обычно флегматичного Януковича, оказавшегося в Ростове. Ведь всё для него развивалось благоприятно, и вдруг в одну ночь всё поломалось.
Хотя с другой стороны для него всё могло бы кончиться хуже, вероятно его планировали убить руками каких-то активистов, побратимов погибших майдановцев, списав это на эмоциональное состояние последних. В таком случае не было бы проблем с легитимностью, всё можно было провернуть по Конституции. А так пришлось пойти на её нарушение, впрочем, это нормально прокатило.



А думка про те, що Янукович прийняв без коливань умови угоди від 20 лютого тільки для того, щоб виграти час і перегрупувати свою ОПГ, яка на той момент попала в програшну ситуацію, навіть не приходить?

За пів року багато чого можна було зробити... Спочатку трохи розхолодити пристрасті людей, типу заспокоїти, використовуючи різні способи, декого (політиків, активістів, журналістів і далі по списку) підкупити (чого, чого, а грошей в них для цього точно було достатньо - вже шостий рік в еміграції і не бідують, та ще й фінансують підривну діяльнісь в Україні, підозрюю, в тому числі, навіть і писанину деяких форумчан тут), тих кого не підкупили б - когось би по тихому ліквідували, інших скомпроментували (засобів море), залякали (а тут у пригоді стали би і тітушки, і відверті бандити, і поліцаї, і податківці і т.п. - тільки замовляй послугу і плати!). І типу "правильних" убивць на майдані знайшли б... А головне був би достатній час до виборів підготуватись - і виборців підкупити, і лічильні комісії, і суддів і т.п. по списку... для "перемоги" на "виборах". Та й з Путіним був би час перетерти і домовитись за самі різноманітні варіанти допомоги, ну раптом із виборами щось не так пішло, аж до самих кардинальних і кривавих, а оплата була б не тільки Кримом і Донбасом, а всією Україною. Хоча підозрюю, що саме це, таких як Ви, і ще частину україноненависників присутніх на форумі, якраз би і влаштувало...

Але не вийшло! От і бідкаєтесь! Хоча бачу і не здаєтесь... Усією п*ятою колоною... Хто як може старається...Всілякі "порушення" Конституції знаходите..., ксенофобію, антисемітів, нациків і т.п. ахінею...За "правильну" історію не забуваєте...
Востаннє редагувалось Кармелюк в Пон 30 вер, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:44

Не знаю о чём спор, вполне очевидно, что не было бы майдана, то были бы очередные выборы президента в 2015 году, на которых Янукович скорее всего проиграл бы.
И до 2015 года в этом случае никаких захватов Крыма и ОРДЛО не было бы, ибо зачем захватывать то, что благоприятно относится к тебе, не мешает твоему флоту, исправно закупает газ, имеет хороший товарооборот и тд.
Чтобы было бы после проигрыша Януковичем выборов в 2015 году и близко не знает и не понимает никто. Скорее всего тут многое бы сыграло кто победил бы на этих выборах.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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