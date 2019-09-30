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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4115411641174118> Додано: Пон 30 вер, 2019 21:19

И опять с рашкинским враньем.

Автор77 написав: Горбатюк :...."Убийства Жизневского,Нигояна,Сеныка были совершены с расстояния до трех метров".

Горбатюк :...."Убийства Жизневского,Нигояна,Сеныка были совершены с расстояния до трех метров".



А вот что на самом деле говорит Горбатюк:

https://nv.ua/ukraine/events/gorbatjuk-v-ubijstvah-nigojana-i-zhiznevskogo-podozrevajutsja-pravoohaniteli-541403.html

"Предварительная экспертиза, которая проводилась месяц, обнаружила, что выстрелы в Нигояна, Жизневского и Сеныка якобы были совершены до 3 метров. Выдвигались версии, что это или переодетый провокатор, или, возможно, среди своих. Мы засомневались, назначили еще одну экспертизу, которая указывает, что выстрел мог быть с большего расстояния, и в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов", - отметил Горбатюк.



Ну и это:

Автор77 написав: Пашинский,багажник полный оружия Пашинский,багажник полный оружия

очередные распятые мальчики.



В свое время фриц подобное вранье активно транслировал. О, еще один заместитель волгаря подтянулся.И опять с рашкинским враньем.А вот что на самом деле говорит Горбатюк:Ну и это:очередные распятые мальчики.В свое время фриц подобное вранье активно транслировал. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4880 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:21 lapay написав: zРадио написав: Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания

Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт. Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.

Знаете в чем Ваша ошибка?

Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.



Объясняю на примерах:

ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.

Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.



Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.



Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.



Другое дело, что можно дискутировать разве что в плоскости -- иначе, чем сделали, керiвники Майдана и союзники сделать не могли.

То есть действовали бы иначе, тогда бы Янек их подмял в итоге и слился в экстазе с пуйтингом.



Или в плоскости -- да не годится Украине белорусский вариант.

Цена нам не важна...

А белоруссы рабы и т.п.

Мы не будем ждать пока режим в рашке сам развалится. Знаете в чем Ваша ошибка?Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.Объясняю на примерах:ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.Другое дело, что можно дискутировать разве что в плоскости -- иначе, чем сделали, керiвники Майдана и союзники сделать не могли.То есть действовали бы иначе, тогда бы Янек их подмял в итоге и слился в экстазе с пуйтингом.Или в плоскости -- да не годится Украине белорусский вариант.Цена нам не важна...А белоруссы рабы и т.п.Мы не будем ждать пока режим в рашке сам развалится. detroytred

Повідомлень: 22150 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:21 zРадио написав: lapay написав: Путін=війна.

Путін=війна.



А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!

А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!



Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.



Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?

Нет?

Тогда к чему твой полет фантазии? Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?Нет?Тогда к чему твой полет фантазии? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4880 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:31 Sommer написав:

Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?

Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?



Вот ты сам и признал, что насильника никто не оправдывает. За насилие в ответе насильник и никто кроме него!



А вот за провокацию низменных чувств насильника уже есть другие ответственные - со стороны жертвы, которую изнасиловали не посреди бела дня, а ночью пьяную в темном переулке...



Крым аннексирован в аккурат после рукотворной насильственной смены власти в Киеве, а не в скучный период пленарных заседаний Рады и рабочих встреч Премьера с Министрами... Вот ты сам и признал, что насильника никто не оправдывает. За насилие в ответе насильник и никто кроме него!А вот за провокацию низменных чувств насильника уже есть другие ответственные - со стороны жертвы, которую изнасиловали не посреди бела дня, а ночью пьяную в темном переулке...Крым аннексирован в аккурат после рукотворной насильственной смены власти в Киеве, а не в скучный период пленарных заседаний Рады и рабочих встреч Премьера с Министрами... zРадио

Повідомлень: 3651 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:32 lapay написав: zРадио написав: Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания

Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт. Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.

Вот!

В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.



С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.



А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.

Оппонент убеждает, что можно было иначе. Вот!В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.Оппонент убеждает, что можно было иначе. detroytred

Повідомлень: 22150 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:34 detroytred написав: С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.



А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.

Оппонент убеждает, что можно было иначе. С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.Оппонент убеждает, что можно было иначе.



Боюсь, эта дискуссия бессмысленна, но спасибо за поддержку. Вы точно передали мою позицию, но другими словами Боюсь, эта дискуссия бессмысленна, но спасибо за поддержку. Вы точно передали мою позицию, но другими словами zРадио

Повідомлень: 3651 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:35 yama написав: Schmit написав: detroytred написав: Прикольный ответ на вопрос что делать.



Попробую предположить почему такой.

Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.



Ведь угроза не в последние месяцы возникла.



Но ирония в сторону задавшего вопрос)) Прикольный ответ на вопрос что делать.Попробую предположить почему такой.Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.Ведь угроза не в последние месяцы возникла.Но ирония в сторону задавшего вопрос))



Ответ без иронии.

Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары.

А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов. Ответ без иронии.Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары.А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов. вот собственно и я об этом. ..... вот собственно и я об этом. .....

Ответил на Ваш предыдущий пост до того, как прочитал этот. Если бы прочитал раньше, то не отвечал бы.

У Вас всё-таки истерика.

В крупномасштабное вторжение не верю.

Военизация страны по Вашим предложениям - возврат к дикости (хотя патриотическое воспитание нужно, но всё хорошо в меру).



А надо бы народу это объяснить и таки поставить все на военные рельсы - тем более это не всегда плохо если развивать армии параллельно растут другие сопутствующие отрасли ... и промышленность ... ну вырастет у нас военная промышленность перепрофилируем через 10 лет на народную

Вы плохо знаете историю. Перевод промышленности на мирные рельсы везде проходил через достаточно серьёзный кризис.

А "параллельный" рост ... Был пример Союза - в результате гражданские отрасли сильно отставали. И на уровне жизни народа это отражалось не лучшим образом.



але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально...

А это Вы откуда взяли? Можете привести подтверждающие данные?



Простите, разбирать всё это подробно лень.



P.s. Только сейчас обратил внимание на Вашу подпись. Ну-ну. Ответил на Ваш предыдущий пост до того, как прочитал этот. Если бы прочитал раньше, то не отвечал бы.У Вас всё-таки истерика.В крупномасштабное вторжение не верю.Военизация страны по Вашим предложениям - возврат к дикости (хотя патриотическое воспитание нужно, но всё хорошо в меру).Вы плохо знаете историю. Перевод промышленности на мирные рельсы везде проходил через достаточно серьёзный кризис.А "параллельный" рост ... Был пример Союза - в результате гражданские отрасли сильно отставали. И на уровне жизни народа это отражалось не лучшим образом.А это Вы откуда взяли? Можете привести подтверждающие данные?Простите, разбирать всё это подробно лень.P.s. Только сейчас обратил внимание на Вашу подпись. Ну-ну. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14252 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:37 Sommer написав: zРадио написав: lapay написав: Путін=війна.

Путін=війна. с



А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!

А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!



Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.



Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?

Нет?

Тогда к чему твой полет фантазии? Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?Нет?Тогда к чему твой полет фантазии?



Даже до меня дошло, что зРадио не оправдывает насильника (агрессора) ни на йоту.

Насильник есть и есть. Также и вся полнота ответственности за его действия есть на нем и есть.



Предмет другой. Даже до менядошло, что зРадио не оправдывает насильника (агрессора) ни на йоту.Насильник есть и есть. Также и вся полнота ответственности за его действия есть на нем и есть.Предмет другой. detroytred

Повідомлень: 22150 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:39 Tegularius написав: lapay написав: Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі.

Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева.

А ведь рейтинг Януковича на тот момент был ниже плинтуса, все сходились на том, что у него нет ни единого шанса победить на тех выборах.

А что, если Янукович ЗНАЛ, что те расстрелы - дело рук тогдашней оппозиции? Тогда он разумно рассчитывал на то, что расследование международной комиссии это выявит. В таком случае лидеры той оппозиции оказываются преступниками, дело майдана скомпрометировано, и Янукович весь в белом - с легкостью выигрывает выборы.

В таком случае всё сходится - зачем лидерам майдана нужны были эскалация, нарушение соглашений, подписанных европейскими партнерами, угрозы и "охота" на Януковича - если на тот момент уже всё было решено и согласованно?

Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль.

Объясняются этим и бурные эмоции обычно флегматичного Януковича, оказавшегося в Ростове. Ведь всё для него развивалось благоприятно, и вдруг в одну ночь всё поломалось.

Хотя с другой стороны для него всё могло бы кончиться хуже, вероятно его планировали убить руками каких-то активистов, побратимов погибших майдановцев, списав это на эмоциональное состояние последних. В таком случае не было бы проблем с легитимностью, всё можно было провернуть по Конституции. А так пришлось пойти на её нарушение, впрочем, это нормально прокатило. Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева.А ведь рейтинг Януковича на тот момент был ниже плинтуса, все сходились на том, что у него нет ни единого шанса победить на тех выборах.А что, если Янукович ЗНАЛ, что те расстрелы - дело рук тогдашней оппозиции? Тогда он разумно рассчитывал на то, что расследование международной комиссии это выявит. В таком случае лидеры той оппозиции оказываются преступниками, дело майдана скомпрометировано, и Янукович весь в белом - с легкостью выигрывает выборы.В таком случае всё сходится - зачем лидерам майдана нужны были эскалация, нарушение соглашений, подписанных европейскими партнерами, угрозы и "охота" на Януковича - если на тот момент уже всё было решено и согласованно?Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль.Объясняются этим и бурные эмоции обычно флегматичного Януковича, оказавшегося в Ростове. Ведь всё для него развивалось благоприятно, и вдруг в одну ночь всё поломалось.Хотя с другой стороны для него всё могло бы кончиться хуже, вероятно его планировали убить руками каких-то активистов, побратимов погибших майдановцев, списав это на эмоциональное состояние последних. В таком случае не было бы проблем с легитимностью, всё можно было провернуть по Конституции. А так пришлось пойти на её нарушение, впрочем, это нормально прокатило.





А думка про те, що Янукович прийняв без коливань умови угоди від 20 лютого тільки для того, щоб виграти час і перегрупувати свою ОПГ, яка на той момент попала в програшну ситуацію, навіть не приходить?



За пів року багато чого можна було зробити... Спочатку трохи розхолодити пристрасті людей, типу заспокоїти, використовуючи різні способи, декого (політиків, активістів, журналістів і далі по списку) підкупити (чого, чого, а грошей в них для цього точно було достатньо - вже шостий рік в еміграції і не бідують, та ще й фінансують підривну діяльнісь в Україні, підозрюю, в тому числі, навіть і писанину деяких форумчан тут), тих кого не підкупили б - когось би по тихому ліквідували, інших скомпроментували (засобів море), залякали (а тут у пригоді стали би і тітушки, і відверті бандити, і поліцаї, і податківці і т.п. - тільки замовляй послугу і плати!). І типу "правильних" убивць на майдані знайшли б... А головне був би достатній час до виборів підготуватись - і виборців підкупити, і лічильні комісії, і суддів і т.п. по списку... для "перемоги" на "виборах". Та й з Путіним був би час перетерти і домовитись за самі різноманітні варіанти допомоги, ну раптом із виборами щось не так пішло, аж до самих кардинальних і кривавих, а оплата була б не тільки Кримом і Донбасом, а всією Україною. Хоча підозрюю, що саме це, таких як Ви, і ще частину україноненависників присутніх на форумі, якраз би і влаштувало...



Але не вийшло! От і бідкаєтесь! Хоча бачу і не здаєтесь... Усією п*ятою колоною... Хто як може старається...Всілякі "порушення" Конституції знаходите..., ксенофобію, антисемітів, нациків і т.п. ахінею...За "правильну" історію не забуваєте... А думка про те, що Янукович прийняв без коливань умови угоди від 20 лютого тільки для того, щоб виграти час і перегрупувати свою ОПГ, яка на той момент попала в програшну ситуацію, навіть не приходить?За пів року багато чого можна було зробити... Спочатку трохи розхолодити пристрасті людей, типу заспокоїти, використовуючи різні способи, декого (політиків, активістів, журналістів і далі по списку) підкупити (чого, чого, а грошей в них для цього точно було достатньо - вже шостий рік в еміграції і не бідують, та ще й фінансують підривну діяльнісь в Україні, підозрюю, в тому числі, навіть і писанину деяких форумчан тут), тих кого не підкупили б - когось би по тихому ліквідували, інших скомпроментували (засобів море), залякали (а тут у пригоді стали би і тітушки, і відверті бандити, і поліцаї, і податківці і т.п. - тільки замовляй послугу і плати!). І типу "правильних" убивць на майдані знайшли б... А головне був би достатній час до виборів підготуватись - і виборців підкупити, і лічильні комісії, і суддів і т.п. по списку... для "перемоги" на "виборах". Та й з Путіним був би час перетерти і домовитись за самі різноманітні варіанти допомоги, ну раптом із виборами щось не так пішло, аж до самих кардинальних і кривавих, а оплата була б не тільки Кримом і Донбасом, а всією Україною. Хоча підозрюю, що саме це, таких як Ви, і ще частину україноненависників присутніх на форумі, якраз би і влаштувало...Але не вийшло! От і бідкаєтесь! Хоча бачу і не здаєтесь... Усією п*ятою колоною... Хто як може старається...Всілякі "порушення" Конституції знаходите..., ксенофобію, антисемітів, нациків і т.п. ахінею...За "правильну" історію не забуваєте... Востаннє редагувалось Кармелюк в Пон 30 вер, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз. Кармелюк 1

Повідомлень: 573 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:44 Не знаю о чём спор, вполне очевидно, что не было бы майдана, то были бы очередные выборы президента в 2015 году, на которых Янукович скорее всего проиграл бы.

И до 2015 года в этом случае никаких захватов Крыма и ОРДЛО не было бы, ибо зачем захватывать то, что благоприятно относится к тебе, не мешает твоему флоту, исправно закупает газ, имеет хороший товарооборот и тд.

Чтобы было бы после проигрыша Януковичем выборов в 2015 году и близко не знает и не понимает никто. Скорее всего тут многое бы сыграло кто победил бы на этих выборах. Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 12980 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3686 раз. Подякували: 5385 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4115411641174118> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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