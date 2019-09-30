Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Предварительная экспертиза, которая проводилась месяц, обнаружила, что выстрелы в Нигояна, Жизневского и Сеныка якобы были совершены до 3 метров. Выдвигались версии, что это или переодетый провокатор, или, возможно, среди своих. Мы засомневались, назначили еще одну экспертизу, которая указывает, что выстрел мог быть с большего расстояния, и в круг подозреваемых попали представители правоохранительных органов", - отметил Горбатюк.
Ну и это:
Автор77 написав:Пашинский,багажник полный оружия
очередные распятые мальчики.
В свое время фриц подобное вранье активно транслировал.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
zРадио написав:Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания
Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.
Знаете в чем Ваша ошибка? Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.
Объясняю на примерах: ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила. Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.
Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.
Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.
Другое дело, что можно дискутировать разве что в плоскости -- иначе, чем сделали, керiвники Майдана и союзники сделать не могли. То есть действовали бы иначе, тогда бы Янек их подмял в итоге и слился в экстазе с пуйтингом.
Или в плоскости -- да не годится Украине белорусский вариант. Цена нам не важна... А белоруссы рабы и т.п. Мы не будем ждать пока режим в рашке сам развалится.
А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!
Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.
Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника? Нет? Тогда к чему твой полет фантазии?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
zРадио написав:Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания
Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.
Вот! В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.
С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.
А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями. Оппонент убеждает, что можно было иначе.
detroytred написав:Прикольный ответ на вопрос что делать.
Попробую предположить почему такой. Потому что сразу возникнет иной вопрос: почему ПАП и Ко этого не делали.
Ведь угроза не в последние месяцы возникла.
Но ирония в сторону задавшего вопрос))
Ответ без иронии. Бюджет армии порезан новой командой, оборонные заказы приостановлены, учения приостановлены, реформа питания отменена. Про новые ракетные проекты уже ничего не слышно, скоро и они будут похоронены. Армия опять переобуется из берцов в тапочки и разбежится, останутся одни аватары. А когда настанет час Х, Киев, как и 100 лет назад, будет защищать только кучка студентов.
вот собственно и я об этом. .....
Ответил на Ваш предыдущий пост до того, как прочитал этот. Если бы прочитал раньше, то не отвечал бы. У Вас всё-таки истерика. В крупномасштабное вторжение не верю. Военизация страны по Вашим предложениям - возврат к дикости (хотя патриотическое воспитание нужно, но всё хорошо в меру).
А надо бы народу это объяснить и таки поставить все на военные рельсы - тем более это не всегда плохо если развивать армии параллельно растут другие сопутствующие отрасли ... и промышленность ... ну вырастет у нас военная промышленность перепрофилируем через 10 лет на народную
Вы плохо знаете историю. Перевод промышленности на мирные рельсы везде проходил через достаточно серьёзный кризис. А "параллельный" рост ... Был пример Союза - в результате гражданские отрасли сильно отставали. И на уровне жизни народа это отражалось не лучшим образом.
але загалом як показує практика інших країн доступ до зброї зменшує злочинність кардинально...
А это Вы откуда взяли? Можете привести подтверждающие данные?
Простите, разбирать всё это подробно лень.
P.s. Только сейчас обратил внимание на Вашу подпись. Ну-ну.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2019 21:38, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А кто спорит? Не переводи стрелки - речь о другом. Речь о тех, кто перед лицом готового к атаке агрессора нечаянно (а может кое-кто и не нечаянно) напоил жертву вусмерить так, что та не могла сопротивляться, и еще наголо раздел для большего ущерба!
Интересные у тебя ассоциации, ну да ладно, мы не на приеме.
Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника? Нет? Тогда к чему твой полет фантазии?
Даже до меня дошло, что зРадио не оправдывает насильника (агрессора) ни на йоту. Насильник есть и есть. Также и вся полнота ответственности за его действия есть на нем и есть.
lapay написав:Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі.
Янукович без колебаний принял условия соглашения от 20 февраля, по которому осенью должны были состояться досрочные выборы президента, а расстрелы на майдана перед этим расследовала бы международная комиссия. Он был настолько удовлетворен условиями этого соглашения, что без колебаний согласился на вывод Внутренних войск и "Беркута" из Киева. А ведь рейтинг Януковича на тот момент был ниже плинтуса, все сходились на том, что у него нет ни единого шанса победить на тех выборах. А что, если Янукович ЗНАЛ, что те расстрелы - дело рук тогдашней оппозиции? Тогда он разумно рассчитывал на то, что расследование международной комиссии это выявит. В таком случае лидеры той оппозиции оказываются преступниками, дело майдана скомпрометировано, и Янукович весь в белом - с легкостью выигрывает выборы. В таком случае всё сходится - зачем лидерам майдана нужны были эскалация, нарушение соглашений, подписанных европейскими партнерами, угрозы и "охота" на Януковича - если на тот момент уже всё было решено и согласованно? Тогда главная цель срыва тех соглавшений была в том, чтобы не допустить независимого расследования убийств на майдане. На всякий случай сразу же и деревья срубили со следами пуль. Объясняются этим и бурные эмоции обычно флегматичного Януковича, оказавшегося в Ростове. Ведь всё для него развивалось благоприятно, и вдруг в одну ночь всё поломалось. Хотя с другой стороны для него всё могло бы кончиться хуже, вероятно его планировали убить руками каких-то активистов, побратимов погибших майдановцев, списав это на эмоциональное состояние последних. В таком случае не было бы проблем с легитимностью, всё можно было провернуть по Конституции. А так пришлось пойти на её нарушение, впрочем, это нормально прокатило.
А думка про те, що Янукович прийняв без коливань умови угоди від 20 лютого тільки для того, щоб виграти час і перегрупувати свою ОПГ, яка на той момент попала в програшну ситуацію, навіть не приходить?
За пів року багато чого можна було зробити... Спочатку трохи розхолодити пристрасті людей, типу заспокоїти, використовуючи різні способи, декого (політиків, активістів, журналістів і далі по списку) підкупити (чого, чого, а грошей в них для цього точно було достатньо - вже шостий рік в еміграції і не бідують, та ще й фінансують підривну діяльнісь в Україні, підозрюю, в тому числі, навіть і писанину деяких форумчан тут), тих кого не підкупили б - когось би по тихому ліквідували, інших скомпроментували (засобів море), залякали (а тут у пригоді стали би і тітушки, і відверті бандити, і поліцаї, і податківці і т.п. - тільки замовляй послугу і плати!). І типу "правильних" убивць на майдані знайшли б... А головне був би достатній час до виборів підготуватись - і виборців підкупити, і лічильні комісії, і суддів і т.п. по списку... для "перемоги" на "виборах". Та й з Путіним був би час перетерти і домовитись за самі різноманітні варіанти допомоги, ну раптом із виборами щось не так пішло, аж до самих кардинальних і кривавих, а оплата була б не тільки Кримом і Донбасом, а всією Україною. Хоча підозрюю, що саме це, таких як Ви, і ще частину україноненависників присутніх на форумі, якраз би і влаштувало...
Але не вийшло! От і бідкаєтесь! Хоча бачу і не здаєтесь... Усією п*ятою колоною... Хто як може старається...Всілякі "порушення" Конституції знаходите..., ксенофобію, антисемітів, нациків і т.п. ахінею...За "правильну" історію не забуваєте...
Востаннє редагувалось Кармелюк в Пон 30 вер, 2019 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Не знаю о чём спор, вполне очевидно, что не было бы майдана, то были бы очередные выборы президента в 2015 году, на которых Янукович скорее всего проиграл бы. И до 2015 года в этом случае никаких захватов Крыма и ОРДЛО не было бы, ибо зачем захватывать то, что благоприятно относится к тебе, не мешает твоему флоту, исправно закупает газ, имеет хороший товарооборот и тд. Чтобы было бы после проигрыша Януковичем выборов в 2015 году и близко не знает и не понимает никто. Скорее всего тут многое бы сыграло кто победил бы на этих выборах.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.