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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4115411641174118
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:44

  zРадио написав:
  detroytred написав:С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.

А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.
Оппонент убеждает, что можно было иначе.


Боюсь, эта дискуссия бессмысленна, но спасибо за поддержку. Вы точно передали мою позицию, но другими словами

В этом (в том что Вы пытаетесь объяснить) я с Вами согласен.
В подходе. Самом вопросе.

А вот в том, что однозначно нужно было иначе -- очень спорно.
Так как цель и цена.
С одной стороны в Законе, если не ошибаюсь, самое ценное - человеческая жизнь, а с другой -- за высокие цели (независимость и т.д.) жизни отдают...
И якобы подсчёт цены неуместен.

Знаю только одно - никто не вправе навязывать другим свою систему ценностей.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:45

  zРадио написав: А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.

погано ти знаєш хронологію подій на донбасі. забулося як там були велелюдні мітинги за український донбас? і як молодчики почали вбивати та калічити проукраїнське населення щоб залякати? і тільки потім вже пішло захоплення завезеними молодчиками та місцевими маргіналами органів управління.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:49

  andrijk777 написав:
  sequence написав:....
хм.., однако, упоротый в край экспонат попался.
2) значит, было многабукав и вариант с комммуналкой, взлетевшей на порядок, никого не беспокоит.
Специально картоху вынес отдельно, но нет - на нее основной упор.. Ох эти порохоботы, такие порохоботы

Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.
Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі?
Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам? Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.
....

Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет.
Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.
Кроме того, заниженная инфляция помогает говорить о быстром росте реальной зарплаты, что тоже выгодно правительству.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:51

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
Гривня девальвувала на 258%, тобто в 2,6 разів. Курс впав в 3+ разів. Тому ціни зараз в $ нижчі ніж в 2013.

Какой-то бред.
Девальвация и "курс впав" - не одно и то же?
Если "на 258%", то это не в 2,6, а в 3,6 раза.

Тобто по суті заперечень немає?
*інфляція малась на увазі
*158%, можна і самому порахувати, раз такий розумний.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:53

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?


Вот ты сам и признал, что насильника никто не оправдывает. За насилие в ответе насильник и никто кроме него!

А вот за провокацию низменных чувств насильника уже есть другие ответственные


О, уже пошло - "ну как же, его же спровоцировали..."

  zРадио написав:Крым аннексирован в аккурат после рукотворной насильственной смены власти в Киеве


И опять он втирает рашкинскую пропаганду.

Или ты думаешь, что если ты не напишешь "переворот", как в вашей методичке, это будет больше похоже на правду?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:53

  zРадио написав:Читаю, и дивуюсь - почему порохоботам там трудно принять, что:
1) российская агрессия против Украины была неизбежна - там не смирятся с независимым украинским государством;
2) сценарии российской агрессии прокручивались и готовились задолго до майдана;
3) майдан предоставил удачный момент для осуществления одного из сценариев этой агрессии. Ведь радикализм майдана - вещь не выдуманная, и безвластие в первые дни победы майдана - медицинский факт.

Вы обращаетесь не по адресу.
Это трудно принять тегулариусам и фокусам, которые уверены, что с Россией можно всё мирно порешать.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:56

ЛАД
Зря в полномасштабную не верите.

После того, что отчебучило пуйло и Ко в 2014-Ом, я уже допускаю запросто.

И даже могу предполагать хоть и с малой вероятностью использование ими ядерного оружия.
detroytred
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