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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 41164117411841194120> Додано: Пон 30 вер, 2019 21:44 zРадио написав: detroytred написав: С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.



А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.

Оппонент убеждает, что можно было иначе. С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.Оппонент убеждает, что можно было иначе.



Боюсь, эта дискуссия бессмысленна, но спасибо за поддержку. Вы точно передали мою позицию, но другими словами Боюсь, эта дискуссия бессмысленна, но спасибо за поддержку. Вы точно передали мою позицию, но другими словами

В этом (в том что Вы пытаетесь объяснить) я с Вами согласен.

В подходе. Самом вопросе.



А вот в том, что однозначно нужно было иначе -- очень спорно.

Так как цель и цена.

С одной стороны в Законе, если не ошибаюсь, самое ценное - человеческая жизнь, а с другой -- за высокие цели (независимость и т.д.) жизни отдают...

И якобы подсчёт цены неуместен.



Знаю только одно - никто не вправе навязывать другим свою систему ценностей. В этом (в том что Вы пытаетесь объяснить) я с Вами согласен.В подходе. Самом вопросе.А вот в том, что однозначно нужно было иначе -- очень спорно.Так как цель и цена.С одной стороны в Законе, если не ошибаюсь, самое ценное - человеческая жизнь, а с другой -- за высокие цели (независимость и т.д.) жизни отдают...И якобы подсчёт цены неуместен.Знаю только одно - никто не вправе навязывать другим свою систему ценностей. detroytred

Повідомлень: 22156 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:45 zРадио написав: А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий. А ведь агрессия раши на Донбассе стала, в отличие от Крыма, возможной не из-за страха населения к радикалам майдана - к апрелю он уже развеялся и его затмила "эйфория" крымских событий.

погано ти знаєш хронологію подій на донбасі. забулося як там були велелюдні мітинги за український донбас? і як молодчики почали вбивати та калічити проукраїнське населення щоб залякати? і тільки потім вже пішло захоплення завезеними молодчиками та місцевими маргіналами органів управління. погано ти знаєш хронологію подій на донбасі. забулося як там були велелюдні мітинги за український донбас? і як молодчики почали вбивати та калічити проукраїнське населення щоб залякати? і тільки потім вже пішло захоплення завезеними молодчиками та місцевими маргіналами органів управління. mephala Повідомлень: 5537 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 674 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:49 andrijk777 написав: sequence написав: ....

хм.., однако, упоротый в край экспонат попался.

2) значит, было многабукав и вариант с комммуналкой, взлетевшей на порядок, никого не беспокоит.

Специально картоху вынес отдельно, но нет - на нее основной упор.. Ох эти порохоботы, такие порохоботы ....хм.., однако, упоротый в край экспонат попался.2) значит, было многабукав и вариант с комммуналкой, взлетевшей на порядок, никого не беспокоит.Специально картоху вынес отдельно, но нет - на нее основной упор.. Ох эти порохоботы, такие порохоботы

Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.

Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі?

Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам? Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.

.... Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр).Якщо ні -Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.....

Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет.

Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.

Кроме того, заниженная инфляция помогает говорить о быстром росте реальной зарплаты, что тоже выгодно правительству. Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет.Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.Кроме того, заниженная инфляция помогает говорить о быстром ростезарплаты, что тоже выгодно правительству. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14255 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:51 ЛАД написав: andrijk777 написав: ............

Гривня девальвувала на 258%, тобто в 2,6 разів. Курс впав в 3+ разів. Тому ціни зараз в $ нижчі ніж в 2013. ............Гривня девальвувала на 258%, тобто в 2,6 разів. Курс впав в 3+ разів. Тому ціни зараз в $ нижчі ніж в 2013.

Какой-то бред.

Девальвация и "курс впав" - не одно и то же?

Если "на 258%", то это не в 2,6, а в 3,6 раза. Какой-то бред.Девальвация и "курс впав" - не одно и то же?Если "258%", то это не в 2,6, а в 3,6 раза.

Тобто по суті заперечень немає?

*інфляція малась на увазі

*158%, можна і самому порахувати, раз такий розумний. Тобто по суті заперечень немає?*інфляція малась на увазі*158%, можна і самому порахувати, раз такий розумний. andrijk777

Повідомлень: 1554 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:53 zРадио написав: Sommer написав:

Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?

Скажи, а по-твоему, если до насильника кто-то уже раздел жертву, это как-то оправдывает насильника?



Вот ты сам и признал, что насильника никто не оправдывает. За насилие в ответе насильник и никто кроме него!



А вот за провокацию низменных чувств насильника уже есть другие ответственные

Вот ты сам и признал, что насильника никто не оправдывает. За насилие в ответе насильник и никто кроме него!А вот за провокацию низменных чувств насильника уже есть другие ответственные



О, уже пошло - "ну как же, его же спровоцировали..."



zРадио написав: Крым аннексирован в аккурат после рукотворной насильственной смены власти в Киеве Крым аннексирован в аккурат после рукотворной насильственной смены власти в Киеве



И опять он втирает рашкинскую пропаганду.



Или ты думаешь, что если ты не напишешь "переворот", как в вашей методичке, это будет больше похоже на правду? О, уже пошло - "ну как же, его же спровоцировали..."И опять он втирает рашкинскую пропаганду.Или ты думаешь, что если ты не напишешь "переворот", как в вашей методичке, это будет больше похоже на правду? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4884 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:53 zРадио написав: Читаю, и дивуюсь - почему порохоботам там трудно принять, что:

1) российская агрессия против Украины была неизбежна - там не смирятся с независимым украинским государством;

2) сценарии российской агрессии прокручивались и готовились задолго до майдана;

3) майдан предоставил удачный момент для осуществления одного из сценариев этой агрессии. Ведь радикализм майдана - вещь не выдуманная, и безвластие в первые дни победы майдана - медицинский факт. Читаю, и дивуюсь - почему порохоботам там трудно принять, что:1) российская агрессия против Украины была неизбежна - там не смирятся с независимым украинским государством;2) сценарии российской агрессии прокручивались и готовились задолго до майдана;3) майдан предоставил удачный момент для осуществления одного из сценариев этой агрессии. Ведь радикализм майдана - вещь не выдуманная, и безвластие в первые дни победы майдана - медицинский факт.

Вы обращаетесь не по адресу.

Это трудно принять тегулариусам и фокусам, которые уверены, что с Россией можно всё мирно порешать. Вы обращаетесь не по адресу.Это трудно принять тегулариусам и фокусам, которые уверены, что с Россией можно всё мирно порешать. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16249 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1533 раз. Подякували: 2508 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:56 ЛАД

Зря в полномасштабную не верите.



После того, что отчебучило пуйло и Ко в 2014-Ом, я уже допускаю запросто.



И даже могу предполагать хоть и с малой вероятностью использование ими ядерного оружия. detroytred

Повідомлень: 22156 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:56 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Знаете в чем Ваша ошибка?

Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.



Объясняю на примерах:

ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.

Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.



Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.



Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна. Знаете в чем Ваша ошибка?Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.Объясняю на примерах:ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.

Ви любите робити висновки заднім розумом.

Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.

А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.

Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.

Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті. Ви любите робити висновки заднім розумом.Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8427 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:57 detroytred написав: Даже до меня дошло, что зРадио не оправдывает насильника (агрессора) ни на йоту.

Даже до менядошло, что зРадио не оправдывает насильника (агрессора) ни на йоту.



Конечно, им уже стало понятно, что если втупую обелять насильника, то это сразу заметно.



Поэтому они теперь рассказывают, что насильника спровоцировали, что кто-то раздел жертву до него, что вот так вот вышло... не без вины жертвы, конечно же.



Полуправда, как у волгарей принято. Конечно, им уже стало понятно, что если втупую обелять насильника, то это сразу заметно.Поэтому они теперь рассказывают, что насильника спровоцировали, что кто-то раздел жертву до него, что вот так вот вышло... не без вины жертвы, конечно же.Полуправда, как у волгарей принято. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4884 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 21:59 ЛАД написав: andrijk777 написав: Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.

Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі?

Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам? Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.

.... Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр).Якщо ні -Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.....

Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет.

Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.

Кроме того, заниженная инфляция помогает говорить о быстром росте реальной зарплаты, что тоже выгодно правительству. Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет.Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.Кроме того, заниженная инфляция помогает говорить о быстром ростезарплаты, что тоже выгодно правительству.

Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??

Ми видно в різних країнах живемо...

Давайте більше приколів сюди. Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??Ми видно в різних країнах живемо...Давайте більше приколів сюди. andrijk777

Повідомлень: 1554 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 41164117411841194120> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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