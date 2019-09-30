Додано: Пон 30 вер, 2019 22:13

Starikan написав: Это трудно принять тегулариусам и фокусам, которые уверены, что с Россией можно всё мирно порешать. Это трудно принять тегулариусам и фокусам, которые уверены, что с Россией можно всё мирно порешать.

Ну почему же. Первый пункт допускаю, второй разделяю, под третьим готов подписаться.И это никак не противоречит тому, что с Россией можно (более того – неизбежно придется) договариваться. Уже не только европейцы, но и Трамп прямым текстом это говорит. Вам остается только надеяться на импичмент и приход к власти демократов. Эти может и европейцев «поломают», и денюжек подкинут на продолжение войнушки.Украинцев еще много (хоть они и разбегаются), пушечного мяса для того чтобы «решать не мирно» хватит надолго (к вам и вашим сыновьям, естественно, не относится).