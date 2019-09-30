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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:05
ЛАД написав:
2) ви плутаєте тепле з м’яким. через те що зросла комуналка змінилася структура споживання. але це ніяким чином не впливає на сам розмір зп та розмір витрат.
Потрясающе!
Какая глубина мысли!
"Украинцы много едят".
повторюся але досить влучно про вас - "дядя петя ты дурак?"
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:07
lapay написав: detroytred написав:
Знаете в чем Ваша ошибка?
Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.
Объясняю на примерах:
ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.
Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.
Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.
Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.
Ви любите робити висновки заднім розумом.
Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.
А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.
Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.
Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.
Как там Вы говорили - победителей не судят.
Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.
Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..
Насчет Гитлера не согласен.
Обоснованные претензии предъявляются ко всем остальным.
В плане , что допустили.
Вы в упор не хотите обратить на разность сути ответственности, предъявляемой преступнику-агрессору и должностным лицам.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12
detroytred написав:
Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.
Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..
Рассматриваем гипотетическую ситуацию:
Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.
На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.
Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12
andrijk777 написав:
...........
Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.
Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.
*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.
Відмінність є.
Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины.
Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).
Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине.
Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12
detroytred написав: lapay написав: zРадио написав:
Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания
Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.
Вот!
В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.
С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.
А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.
Оппонент убеждает, что можно было иначе.
если б да кабы выросли во рту грибы.
не відомо чим би завершилося залишся яник до виборів на місці. може вже б було СССР-2 та партизанщина в західних регіонах яку нещадно б карали. так що теорій можна багато строїти. але маємо те що маємо.
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 30 вер, 2019 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:13
Starikan написав:
Это трудно принять тегулариусам и фокусам, которые уверены, что с Россией можно всё мирно порешать.
Ну почему же. Первый пункт допускаю, второй разделяю, под третьим готов подписаться.
И это никак не противоречит тому, что с Россией можно (более того – неизбежно придется) договариваться. Уже не только европейцы, но и Трамп прямым текстом это говорит. Вам остается только надеяться на импичмент и приход к власти демократов. Эти может и европейцев «поломают», и денюжек подкинут на продолжение войнушки.
Украинцев еще много (хоть они и разбегаются), пушечного мяса для того чтобы «решать не мирно» хватит надолго (к вам и вашим сыновьям, естественно, не относится).
Востаннє редагувалось fokus
в Пон 30 вер, 2019 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:14
Sommer написав: detroytred написав:
Даже до меня
дошло, что зРадио не оправдывает насильника (агрессора) ни на йоту.
Конечно, им уже стало понятно, что если втупую обелять насильника, то это сразу заметно.
Поэтому они теперь рассказывают, что насильника спровоцировали, что кто-то раздел жертву до него, что вот так вот вышло... не без вины жертвы, конечно же.
Полуправда, как у волгарей принято.
Хорошо.
Тогда укажите вторую часть правды. Дополните.
Будет полная картина.
Может в этом дополнении будет что-то, на что не указал оппонент?
Посмотрим.
Что именно недоговорил зРадио.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:19
detroytred написав:
Как там Вы говорили - победителей не судят.
Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.
Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..
Так простіше простого - передбачити. Ви точно передбачаєте рахунок матчу, коли робите ставку?
Так само і Янукович не міг передбачити наслідки, коли розчищав місце для Йолки, а Порошенко іловайський котел.
От кримський котел вони уникнули, більшість Донбасу деокупували, а вторгнення рашистькіх військ (поздоровлення Путіна на День Незалежності) передбачити не змогли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:20
Sommer написав: detroytred написав:
Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.
Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..
Рассматриваем гипотетическую ситуацию:
Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.
На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.
Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа?
Ответ очевиден.
Особенно при наличии угрозы появления этого психа.
И Вы пример вообще некорректный привели.
Майдан -- отнюдь не штатное регламентированное мероприятие.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 22:25
lapay написав: detroytred написав:
Как там Вы говорили - победителей не судят.
Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.
Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..
Так простіше простого - передбачити. Ви точно передбачаєте рахунок матчу, коли робите ставку?
Так само і Янукович не міг передбачити наслідки, коли розчищав місце для Йолки, а Порошенко іловайський котел.
От кримський котел вони уникнули, більшість Донбасу деокупували, а вторгнення рашистькіх військ (поздоровлення Путіна на День Незалежності) передбачити не змогли.
См. выше Майдан - это не штатное мероприятие.
Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности))
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