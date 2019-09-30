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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4117411841194120
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:26

Наставник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов), который является духовником бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской, провел обряд изгнания "компютерного беса и князя тьмы Эйфона". Читайте такжеВ России мэр города покончил с собой после увольнения с должности Видеозапись обряда над 13-летним ребенком распространили в соцсетях. Так, в ходе службы священник РПЦ вызвал из толпы девочку, начал читать ей мораль и обвинять в том, что она "одержима бесом". Отец Сергий заявил, что компьютерная техника дана невежественным людям, чтобы покорять их умы и ускорить пришествие "князя тьмы Эйфона".

:lol:

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10703724-v-seti-poyavilos-video-kak-svyashchennik-rpc-izgonyaet-kompyuternogo-besa-i-knyazya-tmy-eyfona.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:30

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.

Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..


Рассматриваем гипотетическую ситуацию:

Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.
На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.

Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа?

Ответ очевиден.
Особенно при наличии угрозы появления этого психа.


А она была? Теперь-то хорошо рассказывать, владея послезнанием...

  detroytred написав:И Вы пример вообще некорректный привели.
Майдан -- отнюдь не штатное регламентированное мероприятие.


И что? Психам на регламент наплевать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:31

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности))

Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану. :)
Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:31

  Sommer написав:Рассматриваем гипотетическую ситуацию:

Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.
На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.

Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа?


Некорректный пример. Тут тебе придется или трусы надеть, или крестик снять - ты сам пишешь, что идея аннексии Крыма и агрессии против Украины в целом путину пришла не во время майдана, а задолго до. И с этой частью я полностью согласен.

Так какого же ты пишешь про психа-одиночку, которого на концерте никто не ждал???

Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!

ЗЫ: предвкушая очередное передергивание - море акуле не принадлежит. Она просто может заплывать близко к берегу и бросаться на людей. И никто ей, увы, не запретит - поэтому люди и должны сохранять осторожность, если хотят остаться живыми и здоровыми
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:40

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.
Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.
*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.

Відмінність є.
Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины. :(
Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись?
І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає?
А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.
  ЛАД написав:
Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).

Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине. :)
Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ. :)

Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:41

  zРадио написав:Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!


Тамбовский волк тебе родное сердце. :twisted:

Не говоря уже о том, что никаких табличек не было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:48

  lapay написав:
  detroytred написав:Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности))

Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану. :)
Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете?

Победителей не судят.

Тем более, что в данном случае речь идёт о сугубо внутреннем деле и скорее политической ответственности.
Ну а в нашем случае (форуме) - максимум обычном осуждении.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:56

  mephala написав:
  detroytred написав:
  lapay написав:[quote="4759240:zРадио"Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания

Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.

Вот!
В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.

С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.

А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.
Оппонент убеждает, что можно было иначе.

если б да кабы выросли во рту грибы.
не відомо чим би завершилося залишся яник до виборів на місці. може вже б було СССР-2 та партизанщина в західних регіонах яку нещадно б карали. так що теорій можна багато строїти. але маємо те що маємо.[/quote]
Я с этим полностью согласен.
Это универсальный аргумент.

Правда, уж очень универсальный))
Его, думаю, и дынырых используют, пугая возможным ужасным приходом майдановцев на Донбасс.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:23

  lapay написав:..........
Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Але його не прийняли в Харкові, ні в Донецьку, ні навіть в Криму.
Коли був мітинг біля ВР Криму, я ліг спати з впевненістю, що татари не дадуть зробити проросійський переворот, а прокинувся уже з захопленою ВР Криму озброєними росіянами.
Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад.

Вполне вероятно.
Но наши радикалы очень сильно помогли Путину.
Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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