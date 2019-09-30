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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4117411841194120 Додано: Пон 30 вер, 2019 22:26 Наставник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов), который является духовником бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской, провел обряд изгнания "компютерного беса и князя тьмы Эйфона". Читайте такжеВ России мэр города покончил с собой после увольнения с должности Видеозапись обряда над 13-летним ребенком распространили в соцсетях. Так, в ходе службы священник РПЦ вызвал из толпы девочку, начал читать ей мораль и обвинять в том, что она "одержима бесом". Отец Сергий заявил, что компьютерная техника дана невежественным людям, чтобы покорять их умы и ускорить пришествие "князя тьмы Эйфона".





Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/russianworld/10703724-v-seti-poyavilos-video-kak-svyashchennik-rpc-izgonyaet-kompyuternogo-besa-i-knyazya-tmy-eyfona.html Подробности читайте на УНИАН: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14255 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 22:30 detroytred написав: Sommer написав: detroytred написав: Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.



Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..

Речь же о проигравших - в плане неизбежания таких последствий.Раз уж рискнули замутить, то обязаны были предусмотреть..



Рассматриваем гипотетическую ситуацию:



Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.

На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.



Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа? Рассматриваем гипотетическую ситуацию:Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа?

Ответ очевиден.

Особенно при наличии угрозы появления этого психа.

Ответ очевиден.Особенно при наличии угрозы появления этого психа.



А она была? Теперь-то хорошо рассказывать, владея послезнанием...



detroytred написав: И Вы пример вообще некорректный привели.

Майдан -- отнюдь не штатное регламентированное мероприятие. И Вы пример вообще некорректный привели.Майдан -- отнюдь не штатное регламентированное мероприятие.



И что? Психам на регламент наплевать. А она была? Теперь-то хорошо рассказывать, владея послезнанием...И что? Психам на регламент наплевать. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4884 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 22:31 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности)) Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности))

Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану.

Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете? Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану.Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8427 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1070 раз. Подякували: 1163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 22:31 Sommer написав: Рассматриваем гипотетическую ситуацию:



Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.

На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.



Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа? Рассматриваем гипотетическую ситуацию:Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт.На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа?



Некорректный пример. Тут тебе придется или трусы надеть, или крестик снять - ты сам пишешь, что идея аннексии Крыма и агрессии против Украины в целом путину пришла не во время майдана, а задолго до. И с этой частью я полностью согласен.



Так какого же ты пишешь про психа-одиночку, которого на концерте никто не ждал???



Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!



ЗЫ: предвкушая очередное передергивание - море акуле не принадлежит. Она просто может заплывать близко к берегу и бросаться на людей. И никто ей, увы, не запретит - поэтому люди и должны сохранять осторожность, если хотят остаться живыми и здоровыми Некорректный пример. Тут тебе придется или трусы надеть, или крестик снять - ты сам пишешь, что идея аннексии Крыма и агрессии против Украины в целом путину пришла не во время майдана, а задолго до. И с этой частью я полностью согласен.Так какого же ты пишешь про психа-одиночку, которого на концерте никто не ждал???Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!ЗЫ: предвкушая очередное передергивание - море акуле не принадлежит. Она просто может заплывать близко к берегу и бросаться на людей. И никто ей, увы, не запретит - поэтому люди и должны сохранять осторожность, если хотят остаться живыми и здоровыми zРадио

Повідомлень: 3652 З нами з: 02.05.18 Подякував: 801 раз. Подякували: 1889 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 22:40 ЛАД написав: andrijk777 написав: ...........

Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.

Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.

*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ. ...........Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.

Відмінність є.

Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины.

Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Відмінність є.Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины.Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись?

І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає?

А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.

ЛАД написав: Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).

Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине.

Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ. Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине.Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ.

Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%. Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись?І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає?А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%. andrijk777

Повідомлень: 1554 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 22:41 zРадио написав: Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!

Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!



Тамбовский волк тебе родное сердце.



Не говоря уже о том, что никаких табличек не было. Тамбовский волк тебе родное сердце.Не говоря уже о том, что никаких табличек не было. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4884 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 22:48 lapay написав: detroytred написав: Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности)) Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности))

Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану.

Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете? Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану.Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете?

Победителей не судят.



Тем более, что в данном случае речь идёт о сугубо внутреннем деле и скорее политической ответственности.

Ну а в нашем случае (форуме) - максимум обычном осуждении. Победителей не судят.Тем более, что в данном случае речь идёт о сугубо внутреннем деле и скорее политической ответственности.Ну а в нашем случае (форуме) - максимум обычном осуждении. detroytred

Повідомлень: 22156 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 22:56 mephala написав: detroytred написав: lapay написав: [quote="4759240:zРадио"Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания [quote="4759240:zРадио"Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания

Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт. Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.

Вот!

В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.



С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.



А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.

Оппонент убеждает, что можно было иначе. Вот!В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями.Оппонент убеждает, что можно было иначе.

если б да кабы выросли во рту грибы.

не відомо чим би завершилося залишся яник до виборів на місці. може вже б було СССР-2 та партизанщина в західних регіонах яку нещадно б карали. так що теорій можна багато строїти. але маємо те що маємо.[/quote]

Я с этим полностью согласен.

Это универсальный аргумент.



Правда, уж очень универсальный))

Его, думаю, и дынырых используют, пугая возможным ужасным приходом майдановцев на Донбасс. если б да кабы выросли во рту грибы.не відомо чим би завершилося залишся яник до виборів на місці. може вже б було СССР-2 та партизанщина в західних регіонах яку нещадно б карали. так що теорій можна багато строїти. але маємо те що маємо.[/quote]Я с этим полностью согласен.Это универсальный аргумент.Правда, уж очень универсальный))Его, думаю, и дынырых используют, пугая возможным ужасным приходом майдановцев на Донбасс. detroytred

Повідомлень: 22156 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 23:23 lapay написав: ..........

Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Але його не прийняли в Харкові, ні в Донецьку, ні навіть в Криму.

Коли був мітинг біля ВР Криму, я ліг спати з впевненістю, що татари не дадуть зробити проросійський переворот, а прокинувся уже з захопленою ВР Криму озброєними росіянами.

Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад. ..........Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Але його не прийняли в Харкові, ні в Донецьку, ні навіть в Криму.Коли був мітинг біля ВР Криму, я ліг спати з впевненістю, що татари не дадуть зробити проросійський переворот, а прокинувся уже з захопленою ВР Криму озброєними росіянами.Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад.

Вполне вероятно.

Но наши радикалы очень сильно помогли Путину.

Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал. Вполне вероятно.Но наши радикалы очень сильно помогли Путину.Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14255 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4117411841194120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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