Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Наставник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов), который является духовником бывшего "прокурора" оккупированного Крыма Натальи Поклонской, провел обряд изгнания "компютерного беса и князя тьмы Эйфона". Читайте такжеВ России мэр города покончил с собой после увольнения с должности Видеозапись обряда над 13-летним ребенком распространили в соцсетях. Так, в ходе службы священник РПЦ вызвал из толпы девочку, начал читать ей мораль и обвинять в том, что она "одержима бесом". Отец Сергий заявил, что компьютерная техника дана невежественным людям, чтобы покорять их умы и ускорить пришествие "князя тьмы Эйфона".
detroytred написав:Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности))
Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану. Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Sommer написав:Рассматриваем гипотетическую ситуацию:
Некая компания организовала массовое мероприятие, к примеру рок-концерт. На него пришел псих-одиночка и устроил там теракт, в результате которого пострадали люди.
Вопрос - виновата ли компания, обязана ли была она предусмотреть появление этого психа?
Некорректный пример. Тут тебе придется или трусы надеть, или крестик снять - ты сам пишешь, что идея аннексии Крыма и агрессии против Украины в целом путину пришла не во время майдана, а задолго до. И с этой частью я полностью согласен.
Так какого же ты пишешь про психа-одиночку, которого на концерте никто не ждал???
Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!
ЗЫ: предвкушая очередное передергивание - море акуле не принадлежит. Она просто может заплывать близко к берегу и бросаться на людей. И никто ей, увы, не запретит - поэтому люди и должны сохранять осторожность, если хотят остаться живыми и здоровыми
andrijk777 написав:........... Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани. Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде. *та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.
Відмінність є. Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины. Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись? І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає? А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.
ЛАД написав:
Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).
Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине. Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ.
Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%.
zРадио написав:Нет, родное сердце! Тут ситуация другая - тут пляж с акулами и большой табличкой "Осторожно, акулы", которую вусмерть пьяные "активисты" не просто не увидели, а еще и снесли с криками "а нам по-барабану", после чего пошли в море!
Тамбовский волк тебе родное сердце.
Не говоря уже о том, что никаких табличек не было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
detroytred написав:Негативные последствия - это безусловная причина для поднятия вопроса об ответственности))
Давно вже це питання вирішення - у вигляді міжнародних персональних і секторальних санкцій. Тільки чомусь, не проти лідерів Майдану. Правда, є карні справи і санкції і проти них, от тільки чиї - не підкажете?
Победителей не судят.
Тем более, что в данном случае речь идёт о сугубо внутреннем деле и скорее политической ответственности. Ну а в нашем случае (форуме) - максимум обычном осуждении.
lapay написав:[quote="4759240:zРадио"Ах да - потому что придется признать и толику персональной ответственности! Учитывая, как подгорает прямо со старта обсуждения столь деликатных вопросов, можно предположить, что ненависть к противникам майдана - это для них не пустой звук, а приятные ностальгические воспоминания
Толіка персональної відповідальності (100%) лежить на одній людині - Путіні. Це медичний факт.
Вот! В этом, мне кажется, у Вас с собесебником непонимание.
С пуйла никто не снимает ПОЛНОЙ ответственности за преступления по разным формам вмешательства вплоть до прямой военной агрессии.
А вот к нашим керивникам предъявляются претензии в плане ответственности за игнорирование возможности достижения целей с менее ущербными последствиями. Оппонент убеждает, что можно было иначе.
если б да кабы выросли во рту грибы. не відомо чим би завершилося залишся яник до виборів на місці. може вже б було СССР-2 та партизанщина в західних регіонах яку нещадно б карали. так що теорій можна багато строїти. але маємо те що маємо.[/quote] Я с этим полностью согласен. Это универсальный аргумент.
Правда, уж очень универсальный)) Его, думаю, и дынырых используют, пугая возможным ужасным приходом майдановцев на Донбасс.
lapay написав:.......... Після розстрілив на Майдані, особисто я боявся, що Янукович втече з Києва на гвинтокрилі в Донецьк, і підніме сепаратиське повстання на Донбасі. Але його не прийняли в Харкові, ні в Донецьку, ні навіть в Криму. Коли був мітинг біля ВР Криму, я ліг спати з впевненістю, що татари не дадуть зробити проросійський переворот, а прокинувся уже з захопленою ВР Криму озброєними росіянами. Без Путіна ніяких сепаратістів не було б ні в Криму, ні на Донбасі. Все б заглохло, як і десять років назад.
Вполне вероятно. Но наши радикалы очень сильно помогли Путину. Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.