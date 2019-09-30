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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:50
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detroytred написав:ЛАД
Зря в полномасштабную не верите.
После того, что отчебучило пуйло и Ко в 2014-Ом, я уже допускаю запросто.
И даже могу предполагать хоть и с малой вероятностью использование ими ядерного оружия.
я могу что угодно.
Но реально
оценивая ситуацию на сегодня, считаю, что этого не будет.
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Додано: Пон 30 вер, 2019 23:55
lapay написав: detroytred написав:
Знаете в чем Ваша ошибка?
Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.
Объясняю на примерах:
ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.
Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.
Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.
Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.
Ви любите робити висновки заднім розумом.
Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.
А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.
Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.
Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.
Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".
А начал
войну, действительно, Гитлер.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 00:00
andrijk777 написав:
...
Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??
Ми видно в різних країнах живемо...
Давайте більше приколів сюди.
Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией.
Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась, другой вопрос.
Правда, не помню, когда введено это положение.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 00:04
lapay написав:
............
От кримський котел вони уникнули, більшість Донбасу деокупували, а вторгнення рашистькіх військ (поздоровлення Путіна на День Незалежності) передбачити не змогли.
После Крыма?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 00:09
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
...........
Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.
Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.
*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.
Відмінність є.
Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины.
Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись?
І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає?
А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.
ЛАД написав:
Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).
Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине.
Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ.
Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%.
Не притворяйтесь дурачком.
Конкретно теряет экономика Украины.
Вы же написали: "Зараз за 450$
можна купити більше ніж в 2013(в Україні)".
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