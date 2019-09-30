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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4118411941204121 Додано: Пон 30 вер, 2019 23:50 detroytred написав: ЛАД

Зря в полномасштабную не верите.



После того, что отчебучило пуйло и Ко в 2014-Ом, я уже допускаю запросто.



И даже могу предполагать хоть и с малой вероятностью использование ими ядерного оружия. Зря в полномасштабную не верите.После того, что отчебучило пуйло и Ко в 2014-Ом, я уже допускаю запросто.И даже могу предполагать хоть и с малой вероятностью использование ими ядерного оружия.

Предположить я могу что угодно.

Но реально оценивая ситуацию на сегодня, считаю, что этого не будет. я могу что угодно.Нооценивая ситуацию на сегодня, считаю, что этого не будет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 вер, 2019 23:55 lapay написав: detroytred написав: Знаете в чем Ваша ошибка?

Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.



Объясняю на примерах:

ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.

Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.



Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.



Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна. Знаете в чем Ваша ошибка?Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.Объясняю на примерах:ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.

Ви любите робити висновки заднім розумом.

Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.

А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.

Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.

Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті. Ви любите робити висновки заднім розумом.Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.

Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".

А начал войну, действительно, Гитлер. Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".войну, действительно, Гитлер. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 00:00 andrijk777 написав: ...

Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??

Ми видно в різних країнах живемо...

Давайте більше приколів сюди. ...Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??Ми видно в різних країнах живемо...Давайте більше приколів сюди.

Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией.

Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась, другой вопрос.

Правда, не помню, когда введено это положение. Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией.Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась, другой вопрос.Правда, не помню, когда введено это положение. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 00:04 lapay написав: ............

От кримський котел вони уникнули, більшість Донбасу деокупували, а вторгнення рашистькіх військ (поздоровлення Путіна на День Незалежності) передбачити не змогли. ............От кримський котел вони уникнули, більшість Донбасу деокупували, а вторгнення рашистькіх військ (поздоровлення Путіна на День Незалежності) передбачити не змогли.

После Крыма? После Крыма? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 00:09 andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: ...........

Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.

Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.

*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ. ...........Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.

Відмінність є.

Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины.

Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Відмінність є.Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины.Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись?

І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає?

А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.

ЛАД написав: Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).

Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине.

Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ. Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине.Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ.

Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%. Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись?І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає?А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%.

Не притворяйтесь дурачком.

Конкретно теряет экономика Украины.

Вы же написали: "Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні)". Не притворяйтесь дурачком.Конкретно теряет экономика Украины.Вы же написали: "Зараз заможна купити більше ніж в 2013(в Україні)". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4275 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 02:41 Притча про робітників у винограднику Євангелія від Матея 20:1-16

1 “Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано-вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. 2 Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. 3 А коли вийшов, близько третьої години побачив інших, що бездільно стояли на ринку. 4 Він же їм сказав: Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. 5 І ті пішли. Коли ж знову вийшов, близько шостої та дев'ятої години, зробив так само. 6 Близько одинадцятої вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? 7 Кажуть йому: Бо ніхто не найняв нас. Сказав їм: Ідіть і ви в виноградник. 8 Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: Поклич но робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж: до перших. 9 Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. 10 Коли приступили перші, думали, що більше дістануть. І вони взяли по динарію. 11 А взявши, стали ремствувати на господаря, 12 кажучи: Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. 13 Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе; чи не за динарія погодився зо мною? 14 Бери своє та йди! Хочу бо й цьому останньому дати, що й тобі. 15 Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий?! 16 Так то останні будуть перші, а перші – останні!”



На цьому прикладі Ісус Христос показав учням, що розподіл нагород серед всіх нас – це справа Бога. Й, справді, можлива така ситуація, що ці, що багато працюють, і ті, що мало працюють, мають однакову винагороду. Бо винагорода залежить від доброти, доброчинності, милосердя, благодаті Господа Бога.



Через те першим не треба гордитися своєю першістю, своєю високістю, своїми титулами, своїми заслугами, своєю мудрістю, своєю посадою, своєю зверхністю, бо може бути так, що їх зрівняють з останніми, або останні можуть отримати перевагу над першими. І це надзвичайно важливо і повчально, особливо, для тих, хто творить для себе культ і звеличення на цій землі, у різних колективах та державах.



Адже всі ми, що працюємо на винограднику Христовому, не повинні забувати, що останні можуть бути першими, а перші – останніми. Бо все оцінює Бог і вирішує Бог. Все в Його руках, тому найвищий може бути там «де вогонь палає і скрегіт зубів», а найнижчий – у раю вічного Божого Царства. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26763 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1871 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 04:52 Цікаво Менделеєву верховний звільнить чи буде чекати коли вона ще кого по морді дасть?

А то козак вже в монахи подався,важко таке бачити зеленим підлизням))

Чекаємо повернення Азірова,отца рускої демократії та фіксованого курсу 8! Ethereum Повідомлень: 768 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 50 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4118411941204121 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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