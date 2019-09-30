Предположить я могу что угодно.
Но реально оценивая ситуацию на сегодня, считаю, что этого не будет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:50
Предположить я могу что угодно.
Но реально оценивая ситуацию на сегодня, считаю, что этого не будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:55
Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".
А начал войну, действительно, Гитлер.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:00
Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией.
Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась, другой вопрос.
Правда, не помню, когда введено это положение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:04
После Крыма?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 01 жов, 2019 00:09
Не притворяйтесь дурачком.
Конкретно теряет экономика Украины.
Вы же написали: "Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні)".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:41
Притча про робітників у винограднику
Євангелія від Матея 20:1-16
1 “Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано-вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. 2 Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. 3 А коли вийшов, близько третьої години побачив інших, що бездільно стояли на ринку. 4 Він же їм сказав: Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. 5 І ті пішли. Коли ж знову вийшов, близько шостої та дев'ятої години, зробив так само. 6 Близько одинадцятої вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? 7 Кажуть йому: Бо ніхто не найняв нас. Сказав їм: Ідіть і ви в виноградник. 8 Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: Поклич но робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж: до перших. 9 Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. 10 Коли приступили перші, думали, що більше дістануть. І вони взяли по динарію. 11 А взявши, стали ремствувати на господаря, 12 кажучи: Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. 13 Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе; чи не за динарія погодився зо мною? 14 Бери своє та йди! Хочу бо й цьому останньому дати, що й тобі. 15 Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий?! 16 Так то останні будуть перші, а перші – останні!”
На цьому прикладі Ісус Христос показав учням, що розподіл нагород серед всіх нас – це справа Бога. Й, справді, можлива така ситуація, що ці, що багато працюють, і ті, що мало працюють, мають однакову винагороду. Бо винагорода залежить від доброти, доброчинності, милосердя, благодаті Господа Бога.
Через те першим не треба гордитися своєю першістю, своєю високістю, своїми титулами, своїми заслугами, своєю мудрістю, своєю посадою, своєю зверхністю, бо може бути так, що їх зрівняють з останніми, або останні можуть отримати перевагу над першими. І це надзвичайно важливо і повчально, особливо, для тих, хто творить для себе культ і звеличення на цій землі, у різних колективах та державах.
Адже всі ми, що працюємо на винограднику Христовому, не повинні забувати, що останні можуть бути першими, а перші – останніми. Бо все оцінює Бог і вирішує Бог. Все в Його руках, тому найвищий може бути там «де вогонь палає і скрегіт зубів», а найнижчий – у раю вічного Божого Царства.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Вів 01 жов, 2019 04:52
Цікаво Менделеєву верховний звільнить чи буде чекати коли вона ще кого по морді дасть?
А то козак вже в монахи подався,важко таке бачити зеленим підлизням))
Чекаємо повернення Азірова,отца рускої демократії та фіксованого курсу 8!
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:16
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:57
Re: Політичні дискусії
В Китае мега празднование, 70 летие КНР. Посмотрел немного парад , ещё упоротее чем СССР времён дарагова Леонида Ильича.
п.с. точно как при Сталине , только в цвете.
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:31
И это не мешает Китаю уверенно двигаться к званию первой экономики мира. А может и способствует.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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