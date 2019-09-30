RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4119412041214122>
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:50

  detroytred написав:ЛАД
Зря в полномасштабную не верите.

После того, что отчебучило пуйло и Ко в 2014-Ом, я уже допускаю запросто.

И даже могу предполагать хоть и с малой вероятностью использование ими ядерного оружия.

Предположить я могу что угодно.
Но реально оценивая ситуацию на сегодня, считаю, что этого не будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4275 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 23:55

  lapay написав:
  detroytred написав:Знаете в чем Ваша ошибка?
Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.

Объясняю на примерах:
ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.
Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.

Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.

Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.

Ви любите робити висновки заднім розумом. :)
Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.
А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.
Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.
Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.

Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".
А начал войну, действительно, Гитлер.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4275 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:00

  andrijk777 написав:...
Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??
Ми видно в різних країнах живемо...
Давайте більше приколів сюди.

Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией.
Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась, другой вопрос.
Правда, не помню, когда введено это положение.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4275 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:04

  lapay написав:............
От кримський котел вони уникнули, більшість Донбасу деокупували, а вторгнення рашистькіх військ (поздоровлення Путіна на День Незалежності) передбачити не змогли.

После Крыма?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4275 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 00:09

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Є одна суттєва відмінність. Це заробітчани.
Сьогодні вони пересилають в рази більше грошей ніж в 2013. Ці гроші потрібно додати до "Экспорт товаров и услуг 2019" і тоді все правильно буде.
*та й не факт що курс 24,2 втримається довго. Тут я з Коломойським згідний - такий курс виглядає як саботаж з боку НБУ.

Відмінність є.
Большое количество заробитчан приводит к большим потерям Украины. :(
Сегодня (или вчера?) как раз слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Тобто раби повинні працювати тут за копійки і не рипатись?
І що означає "большим потерям Украины"?? Хто конкретно від цього щось втрачає?
А ось валюта в країну йде і НБУ може більше "намалювати" гривні і більше роздати народу.
  ЛАД написав:
Звичайно різні. Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні).

Похоже, Вы живёте в какой-то другой Украине. :)
Только не надо приводить в пример, насколько подешевела какая-нибудь модель мобилки или ТВ. :)

Якраз мобілки і подорожчали, тому що вони не виробляються в Україні і жорстко прив"язані до долара, а долар інфлював десь на 8-10%.

Не притворяйтесь дурачком.
Конкретно теряет экономика Украины.
Вы же написали: "Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні)".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14261
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4275 раз.
Подякували: 3972 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 02:41

Притча про робітників у винограднику

Євангелія від Матея 20:1-16
1 “Царство Небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано-вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. 2 Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. 3 А коли вийшов, близько третьої години побачив інших, що бездільно стояли на ринку. 4 Він же їм сказав: Ідіть і ви в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам. 5 І ті пішли. Коли ж знову вийшов, близько шостої та дев'ятої години, зробив так само. 6 Близько одинадцятої вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? 7 Кажуть йому: Бо ніхто не найняв нас. Сказав їм: Ідіть і ви в виноградник. 8 Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: Поклич но робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж: до перших. 9 Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. 10 Коли приступили перші, думали, що більше дістануть. І вони взяли по динарію. 11 А взявши, стали ремствувати на господаря, 12 кажучи: Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. 13 Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе; чи не за динарія погодився зо мною? 14 Бери своє та йди! Хочу бо й цьому останньому дати, що й тобі. 15 Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи око ж твоє лукаве з того, що я добрий?! 16 Так то останні будуть перші, а перші – останні!”

На цьому прикладі Ісус Христос показав учням, що розподіл нагород серед всіх нас – це справа Бога. Й, справді, можлива така ситуація, що ці, що багато працюють, і ті, що мало працюють, мають однакову винагороду. Бо винагорода залежить від доброти, доброчинності, милосердя, благодаті Господа Бога.

Через те першим не треба гордитися своєю першістю, своєю високістю, своїми титулами, своїми заслугами, своєю мудрістю, своєю посадою, своєю зверхністю, бо може бути так, що їх зрівняють з останніми, або останні можуть отримати перевагу над першими. І це надзвичайно важливо і повчально, особливо, для тих, хто творить для себе культ і звеличення на цій землі, у різних колективах та державах.

Адже всі ми, що працюємо на винограднику Христовому, не повинні забувати, що останні можуть бути першими, а перші – останніми. Бо все оцінює Бог і вирішує Бог. Все в Його руках, тому найвищий може бути там «де вогонь палає і скрегіт зубів», а найнижчий – у раю вічного Божого Царства.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26763
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 04:52

Цікаво Менделеєву верховний звільнить чи буде чекати коли вона ще кого по морді дасть?
А то козак вже в монахи подався,важко таке бачити зеленим підлизням))
Чекаємо повернення Азірова,отца рускої демократії та фіксованого курсу 8!
Ethereum
 
Повідомлень: 768
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:16

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Но наши радикалы очень сильно помогли Путину.Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал.

Более того, читая здесь нынешних порохоботствующих провокаторов у меня возникает ощущение, что он и сейчас это делает :)
fokus
 
Повідомлень: 433
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:57

Re: Політичні дискусії

В Китае мега празднование, 70 летие КНР. Посмотрел немного парад , ещё упоротее чем СССР времён дарагова Леонида Ильича.
п.с. точно как при Сталине , только в цвете.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 23.05.14
Подякував: 464 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:31

  Vadim V написав:В Китае мега празднование, 70 летие КНР. Посмотрел немного парад , ещё упоротее чем СССР времён дарагова Леонида Ильича.
п.с. точно как при Сталине , только в цвете.


И это не мешает Китаю уверенно двигаться к званию первой экономики мира. А может и способствует.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12982
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3686 раз.
Подякували: 5386 раз.
 
Профіль
19
2
4
  #<1 ... 4119412041214122>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.