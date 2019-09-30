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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 08:34
Так то воно так , але що нам всім треба більше ? Хто може сформулювати ? І кількість груп - і розподіл народу в групах . Це я про Китай і про життя в ньому . Економічно вони рванули дуже сильно - світова фабрика . Середні зарплати вищі , ніж у нас . А життя в загальному ? Щастя є ? Радість від чогось ? А у нас ? 13500 кг золота в підвалі без можливості витратити ?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:34
zРадио написав: mephala написав:
1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?
Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.2013:
Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.
Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.
Фактический курс доллара = 8 грн.
Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн. 2019 (1-е полугодие):
Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.
Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн
Фактический курс доллара = 26,9 грн
Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического
ви не враховуєте інші надходження валюти до країни.
особливо від заробітчан які за останні роки суттєво збільшилися.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:34
fokus написав: ЛАД написав:
Но наши радикалы очень сильно помогли Путину.Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал.
Более того, читая здесь нынешних порохоботствующих провокаторов у меня возникает ощущение, что он и сейчас это делает
Более точным будет термин "полезные идиоты".
Тактика не новая.Ее успешно использовали коммунисты.Пропагандируются правильные и не вызывающие сомнений идеи.Люди проникаются,а затем их используют в темную.
Более подробно термин "полезные идиоты"расписан в википедии.
Один в один.Ничего нового.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:38
zРадио написав: lapay написав:
Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013.
Не забывал - они преимущественно в импорте
маєте на увазі що їх витрачают на імпорт? зілком можливо.
але імпорт порахований (тобто вихід валюти з країни) а надходження ви не порахували.
тому розмір експорту потрібно збільшити на розмір надходжень від заробітчан.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:44
lapay написав:
.. Початок трагічних подій було запущено одним з майданівців, який, теж з автомата, почав стріляти в міліцію..
тихо-тихо. Лепэн, вы просто топором перекраиваите историю. Протест же мирный был?! Какие автоматы? А где снайперы? Что то вы знаете, наверно, Палубий нашептал ))
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Додано: Вів 01 жов, 2019 08:53
И еще.По поводу "кота в мешке".
Не было бы Зе, к власти пришел бы другой,с подобными идеями.Причем в самое ближайшее время.Потому можно сколько угодно гнобить и чернить Зе,но его появление было предопределено развитием страны.
С порохом мы в большинстве сфер жизни дошли до черты.Страна стала превращаться в непригодную для жизни.Крах комуналя,пенсионки,исход трудоспособного населения на кордон...Так дальше жить стало просто нельзя.
Как результат - приговор всему политбомонду и "добро на диктатуру(передача всей власти в одни руки)".
Кроме того,порохом был нарушен сам социальный договор,скрепленный между народом и властью во времена раннего Кучмы,на заре становления олигархата и уже бывшей политэлиты:"мы вам не платим налоги,но закрываем глаза на то,как вы дерибаните бюджет и грабите страну".
"Дерибанить бюджет" 5-му оказалось мало и он залез в карман народа,нарушив этот соцдоговор.
Теперь и его надо менять.Каков он будет,посмотрим.Но жить десятилетиями вчерную одними и грябя страну другими,и надеяться на светлое будущее,что все само как-то разрулится,глупо.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:27
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:33
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.
Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі? Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам?
Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.
....
Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет
.
Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.
ЛАД написав: andrijk777 написав:
...
Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??
Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией.
Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась,
другой вопрос.
Про що дальше можна сперечатись з такими людьми? Вони на чорне кажуть біле.
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