Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?
Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.
2013: Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн. Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн. Фактический курс доллара = 8 грн. Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.
2019 (1-е полугодие): Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн. Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн Фактический курс доллара = 26,9 грн Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического
ви не враховуєте інші надходження валюти до країни. особливо від заробітчан які за останні роки суттєво збільшилися.
ЛАД написав:Но наши радикалы очень сильно помогли Путину.Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал.
Более того, читая здесь нынешних порохоботствующих провокаторов у меня возникает ощущение, что он и сейчас это делает
Более точным будет термин "полезные идиоты". Тактика не новая.Ее успешно использовали коммунисты.Пропагандируются правильные и не вызывающие сомнений идеи.Люди проникаются,а затем их используют в темную. Более подробно термин "полезные идиоты"расписан в википедии. Один в один.Ничего нового.
lapay написав:Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013.
Не забывал - они преимущественно в импорте
маєте на увазі що їх витрачают на імпорт? зілком можливо. але імпорт порахований (тобто вихід валюти з країни) а надходження ви не порахували. тому розмір експорту потрібно збільшити на розмір надходжень від заробітчан.
И еще.По поводу "кота в мешке". Не было бы Зе, к власти пришел бы другой,с подобными идеями.Причем в самое ближайшее время.Потому можно сколько угодно гнобить и чернить Зе,но его появление было предопределено развитием страны. С порохом мы в большинстве сфер жизни дошли до черты.Страна стала превращаться в непригодную для жизни.Крах комуналя,пенсионки,исход трудоспособного населения на кордон...Так дальше жить стало просто нельзя. Как результат - приговор всему политбомонду и "добро на диктатуру(передача всей власти в одни руки)". Кроме того,порохом был нарушен сам социальный договор,скрепленный между народом и властью во времена раннего Кучмы,на заре становления олигархата и уже бывшей политэлиты:"мы вам не платим налоги,но закрываем глаза на то,как вы дерибаните бюджет и грабите страну". "Дерибанить бюджет" 5-му оказалось мало и он залез в карман народа,нарушив этот соцдоговор. Теперь и его надо менять.Каков он будет,посмотрим.Но жить десятилетиями вчерную одними и грябя страну другими,и надеяться на светлое будущее,что все само как-то разрулится,глупо.
andrijk777 написав:Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару. Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі? Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам? Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим. ....
Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет. Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.
ЛАД написав:
andrijk777 написав:... Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??
Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией. Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась, другой вопрос.
Про що дальше можна сперечатись з такими людьми? Вони на чорне кажуть біле.
mephala написав:1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?
Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.
2013: Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн. Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн. Фактический курс доллара = 8 грн. Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.
2019 (1-е полугодие): Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн. Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн Фактический курс доллара = 26,9 грн Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.
Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического
ви не враховуєте інші надходження валюти до країни. особливо від заробітчан які за останні роки суттєво збільшилися.
Батенька,.... За последние 10 лет индекс Доу Джонса пал примерно в 2 раза. Население планеты добавило один миллиард жителей... Физически $ пал по ТНП в 4 разааааааааа! При чём на этом для развития США и восстановления промышленности играет и "Трамп".
ЛАД написав:Не притворяйтесь дурачком. Конкретно теряет экономика Украины. Вы же написали: "Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні)".
- И только в Украине физически уничтожается реальное производство. При чём часто реальная стоимость базовых товаров не просто неизменна, а физически растёт!!!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Зря Вы так, новые(или вернее наёмные) уже заявили о продаже Земель Украины до коца 19го. Правде не особо распространяются о том, что её всю поделили между 4мя "семьями". Ну и до 2х % населению... Реальные АТОшники до сих пор "получают свои 2 гектара". А липовые УБДшники - уже успели продать, обналичить и вывести. "оптом" - Форево!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не стоит забывать, что Украину окончательно разрывают между РФ и Германией(ЕУРОПОЙ), на этом "празднике жизни" стараются поживиться Все! Те же США, Турция, Польша, Румыния, Беларусь, Венгрия, Китай, Азербайджан, Вьетнам, ...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.