Додано: Вів 01 жов, 2019 08:53

И еще.По поводу "кота в мешке".

Не было бы Зе, к власти пришел бы другой,с подобными идеями.Причем в самое ближайшее время.Потому можно сколько угодно гнобить и чернить Зе,но его появление было предопределено развитием страны.

С порохом мы в большинстве сфер жизни дошли до черты.Страна стала превращаться в непригодную для жизни.Крах комуналя,пенсионки,исход трудоспособного населения на кордон...Так дальше жить стало просто нельзя.

Как результат - приговор всему политбомонду и "добро на диктатуру(передача всей власти в одни руки)".

Кроме того,порохом был нарушен сам социальный договор,скрепленный между народом и властью во времена раннего Кучмы,на заре становления олигархата и уже бывшей политэлиты:"мы вам не платим налоги,но закрываем глаза на то,как вы дерибаните бюджет и грабите страну".

"Дерибанить бюджет" 5-му оказалось мало и он залез в карман народа,нарушив этот соцдоговор.

Теперь и его надо менять.Каков он будет,посмотрим.Но жить десятилетиями вчерную одними и грябя страну другими,и надеяться на светлое будущее,что все само как-то разрулится,глупо.