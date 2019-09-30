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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4120412141224123>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:34

  zРадио написав:
  mephala написав:1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?


Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.

2013:
Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.
Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.
Фактический курс доллара = 8 грн.
Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.

2019 (1-е полугодие):
Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.
Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн
Фактический курс доллара = 26,9 грн
Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.

Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического

ви не враховуєте інші надходження валюти до країни.
особливо від заробітчан які за останні роки суттєво збільшилися.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:34

  fokus написав:
  ЛАД написав:Но наши радикалы очень сильно помогли Путину.Не буду сильно удивлён, если когда-нибудь всплывёт, что он их и финансировал.

Более того, читая здесь нынешних порохоботствующих провокаторов у меня возникает ощущение, что он и сейчас это делает :)

Более точным будет термин "полезные идиоты".
Тактика не новая.Ее успешно использовали коммунисты.Пропагандируются правильные и не вызывающие сомнений идеи.Люди проникаются,а затем их используют в темную.
Более подробно термин "полезные идиоты"расписан в википедии.
Один в один.Ничего нового.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:38

  zРадио написав:
  lapay написав:Гроші заробітчан забув, який було мало в 2013.


Не забывал - они преимущественно в импорте

маєте на увазі що їх витрачают на імпорт? зілком можливо.
але імпорт порахований (тобто вихід валюти з країни) а надходження ви не порахували.
тому розмір експорту потрібно збільшити на розмір надходжень від заробітчан.
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  lapay написав:.. Початок трагічних подій було запущено одним з майданівців, який, теж з автомата, почав стріляти в міліцію..
тихо-тихо. Лепэн, вы просто топором перекраиваите историю. Протест же мирный был?! Какие автоматы? А где снайперы? Что то вы знаете, наверно, Палубий нашептал ))
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 08:53

И еще.По поводу "кота в мешке".
Не было бы Зе, к власти пришел бы другой,с подобными идеями.Причем в самое ближайшее время.Потому можно сколько угодно гнобить и чернить Зе,но его появление было предопределено развитием страны.
С порохом мы в большинстве сфер жизни дошли до черты.Страна стала превращаться в непригодную для жизни.Крах комуналя,пенсионки,исход трудоспособного населения на кордон...Так дальше жить стало просто нельзя.
Как результат - приговор всему политбомонду и "добро на диктатуру(передача всей власти в одни руки)".
Кроме того,порохом был нарушен сам социальный договор,скрепленный между народом и властью во времена раннего Кучмы,на заре становления олигархата и уже бывшей политэлиты:"мы вам не платим налоги,но закрываем глаза на то,как вы дерибаните бюджет и грабите страну".
"Дерибанить бюджет" 5-му оказалось мало и он залез в карман народа,нарушив этот соцдоговор.
Теперь и его надо менять.Каков он будет,посмотрим.Но жить десятилетиями вчерную одними и грябя страну другими,и надеяться на светлое будущее,что все само как-то разрулится,глупо.
Тихон
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:27

Re: Політичні дискусії

Що за Закон з яким постійно носиться формула Штайнмайєра?
https://inforesist.org/opublikovan-tekst-formuly-shtajnmajera-kotoruyu-gotovitsya-podpisat-kiev/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 09:33

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Ще раз повторю - у вас логіка бабки з базару.
Офіційна інфляція 258%(2014-2019рр). Ви не вірити цій цифрі?
Якщо ні - тоді чому ви вірите іншим цифрам? Зокрема середній зарплаті, ВВП, державному боргу і іншим.
....

Потому что цифры ср. зарплаты, ВВП, госдолга не влияют непосредственно на жизнь населения, а цифра инфляции влияет.
Например, она прямо влияет на величину пересмотра размера пенсий, на прожиточный минимум.


  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...
Пенсію і прожитковий мінімум індексують по інфляції??? Тобто це все було проіндексоване на 43% в 2015 році??

Прожит. минимум рассчитывается, исходя из текущих цен, т.е. есть прямая корреляция с инфляцией.
Пенсия по действующему закону индексируется на половину роста ср. зарплаты + половину инфляции. То, что индексация в 2015 не проводилась, другой вопрос.


Про що дальше можна сперечатись з такими людьми? Вони на чорне кажуть біле.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:24

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:1) ну по перше як би ви запропонували не втратити рівень якщо навіть яник вже не міг тримати курс 8 і в паніці шукав хто позиче грошів?


Сегодняшний фактический курс гривны завышен относится равновесного точно так же, как это было в 2013-м.

2013:
Экспорт товаров и услуг = 682 млрд грн.
Импорт товаров и услуг = 806 млрд грн.
Фактический курс доллара = 8 грн.
Равновесный курс доллара = 682 / 8 как 806 / х = 9,45 грн.

2019 (1-е полугодие):
Экспорт товаров и услуг 2019 = 783 млрд грн.
Импорт товаров и услуг 2019 = 826 млрд грн
Фактический курс доллара = 26,9 грн
Равновесный курс доллара = 783 / 26,9 как 826 / х = 28,4 грн.

Т.е. в 2013-м равновесный курс доллара был на 9,45 / 8 - 1 = 18% выше фактического , а сегодняшний - на 28,4 / 24,2 - 1 = 17% выше фактического

ви не враховуєте інші надходження валюти до країни.
особливо від заробітчан які за останні роки суттєво збільшилися.

Батенька,....
За последние 10 лет индекс Доу Джонса пал примерно в 2 раза. Население планеты добавило один миллиард жителей... Физически $ пал по ТНП в 4 разааааааааа!
При чём на этом для развития США и восстановления промышленности играет и "Трамп".
  ЛАД написав:Не притворяйтесь дурачком.
Конкретно теряет экономика Украины.
Вы же написали: "Зараз за 450$ можна купити більше ніж в 2013(в Україні)".



- И только в Украине физически уничтожается реальное производство.
При чём часто реальная стоимость базовых товаров не просто неизменна, а физически растёт!!!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 10:45, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:29

  Тихон написав:И еще.По поводу "кота в мешке".

Зря Вы так, новые(или вернее наёмные) уже заявили о продаже Земель Украины до коца 19го.
Правде не особо распространяются о том, что её всю поделили между 4мя "семьями".
Ну и до 2х % населению...
:mrgreen: Реальные АТОшники до сих пор "получают свои 2 гектара".
А липовые УБДшники - уже успели продать, обналичить и вывести. "оптом" :!:
- Форево!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:35

  ЛАД написав:
  detroytred написав:ЛАД
Зря в полномасштабную не верите.

После того, что отчебучило пуйло и Ко в 2014-Ом, я уже допускаю запросто.

И даже могу предполагать хоть и с малой вероятностью использование ими ядерного оружия.

Предположить я могу что угодно.
Но реально оценивая ситуацию на сегодня, считаю, что этого не будет.

Она не прекращалась!
- Просто меняет свои формы.
- По всем фронтам мы в ..опе!(при чём насильственной из-за внутреннего Врага)
и без стратегического ЯО - 100% гарантии беззащитности Украины.

Мне более импонирует два предложения(хотя под ним заложен целый смысловой пласт):
"С Путиным можно договариваться, однако договориться нельзя. Все равно обманет. "
https://patrioty.org.ua/politic/s-putyn ... 97537.html

Не стоит забывать, что Украину окончательно разрывают между РФ и Германией(ЕУРОПОЙ), на этом "празднике жизни" стараются поживиться Все! Те же США, Турция, Польша, Румыния, Беларусь, Венгрия, Китай, Азербайджан, Вьетнам, ...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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