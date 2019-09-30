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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4120412141224123
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:40

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Знаете в чем Ваша ошибка?
Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.

Объясняю на примерах:
ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.
Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.

Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.

Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.

Ви любите робити висновки заднім розумом. :)
Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.
А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.
Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.
Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.

Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".
А начал войну, действительно, Гитлер.

Без обид!
- Вы или наркоман, или достаточно невменяемый.
Именно в Украине достаточная часть тех, кто "формирует политику Путина"!
С опытом и знаниями!
При чём сознательно способных противостоять и "западной экспансии". Именно тех, которых бояться ВСЕ!
Именно тех, кто способен и делал Украину "Государством"!
Со знаниями, опытом, умениями.
Именно тех, кого выжили "питерские" из Кремля.

Каждый шаг, реально, просчитан на пять ЛЕТ!
Двадцать лет готовилась "сегодняшняя клоака" - и кого Вы хотите в "лапти обуть"?
Самый "главный шаг" отделение коренного населения Украины от "Земли Украины" и её реализация. Изгнание украинцев из Украины.

При чём мировые монстры экономики, науки, промышленности,... - с участием нашей нечисти во власти, с лёгкостью превращаются в .... - ничто!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 10:53, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:48

Re: количество и качество

  ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.
Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:00

  sal написав:
  ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.
Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..

А воровать где?
При Кирпе У/З строила мосты через Днепр.
Сегодня :
Уже объявили о разделении "У/З" на три части и приватизации. https://www.unn.com.ua/uk/news/1826956- ... i-chastini
- Для тех, кто в "теме": здесь без жакана "не разобраться".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:09

  sal написав:
  ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.
Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..

Не спорю, Вы правы, просто наличия недостаточно.
Простой возврат привел бы только к росту безработицы и падению со. уровня жизни.
Но без них рост невозможен.
Или, по крайней мере, сильно затруднён.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 11:45

  detroytred написав:А вот в том, что однозначно нужно было иначе -- очень спорно.
Так как цель и цена.


Смотря, о чем речь - тут некоторые псевдо-патриоты разглагольсвуют о Крыме и Донбассе в духе "баба з возу".

Я же считаю, что это противоречит всему, что только можно - закону, морали и интересам Украины.

Поэтому действия по запугиванию противников майдана и отмене либерального языкового закона в феврале 2014-го - абсолютно точно неправильные! Да и объективно ненужные, даже стоять на стороне майдана.

При этом запрет солдатам на огонь на поражение по зеленым человечкам - ХЗ ????? Возможно, и правильные с учетом подавляющей лояльности местного населения к оккупантам.

А вот действия по усмирению террористов на Донбассе в апреле 2014-го - однозначно правильные, несмотря на то, что в целом - неуспешные.
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