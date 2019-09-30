Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Знаете в чем Ваша ошибка? Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.
Объясняю на примерах: ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила. Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.
Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.
Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.
Ви любите робити висновки заднім розумом. Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей. А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність. Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014. Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.
Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения". А начал войну, действительно, Гитлер.
Без обид! - Вы или наркоман, или достаточно невменяемый. Именно в Украине достаточная часть тех, кто "формирует политику Путина"! С опытом и знаниями! При чём сознательно способных противостоять и "западной экспансии". Именно тех, которых бояться ВСЕ! Именно тех, кто способен и делал Украину "Государством"! Со знаниями, опытом, умениями. Именно тех, кого выжили "питерские" из Кремля.
Каждый шаг, реально, просчитан на пять ЛЕТ! Двадцать лет готовилась "сегодняшняя клоака" - и кого Вы хотите в "лапти обуть"? Самый "главный шаг" отделение коренного населения Украины от "Земли Украины" и её реализация. Изгнание украинцев из Украины.
При чём мировые монстры экономики, науки, промышленности,... - с участием нашей нечисти во власти, с лёгкостью превращаются в .... - ничто!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 10:53, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан. Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..
ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан. Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан. Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..
Не спорю, Вы правы, просто наличия недостаточно. Простой возврат привел бы только к росту безработицы и падению со. уровня жизни. Но без них рост невозможен. Или, по крайней мере, сильно затруднён.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.