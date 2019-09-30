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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4120412141224123 Додано: Вів 01 жов, 2019 10:40 ЛАД написав: lapay написав: detroytred написав: Знаете в чем Ваша ошибка?

Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.



Объясняю на примерах:

ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.

Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.



Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.



Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна. Знаете в чем Ваша ошибка?Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.Объясняю на примерах:ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила.Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.

Ви любите робити висновки заднім розумом.

Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.

А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.

Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.

Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті. Ви любите робити висновки заднім розумом.Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей.А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність.Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014.Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.

Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".

А начал войну, действительно, Гитлер. Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения".войну, действительно, Гитлер.

Без обид!

- Вы или наркоман, или достаточно невменяемый.

Именно в Украине достаточная часть тех, кто "формирует политику Путина"!

С опытом и знаниями!

При чём сознательно способных противостоять и "западной экспансии". Именно тех, которых бояться ВСЕ!

Именно тех, кто способен и делал Украину "Государством"!

Со знаниями, опытом, умениями.

Именно тех, кого выжили "питерские" из Кремля.



Каждый шаг, реально, просчитан на пять ЛЕТ!

Двадцать лет готовилась "сегодняшняя клоака" - и кого Вы хотите в "лапти обуть"?

Самый "главный шаг" отделение коренного населения Украины от "Земли Украины" и её реализация. Изгнание украинцев из Украины.



При чём мировые монстры экономики, науки, промышленности,... - с участием нашей нечисти во власти, с лёгкостью превращаются в .... - ничто! Без обид!- Вы или наркоман, или достаточно невменяемый.Именно в Украине достаточная часть тех, кто "формирует политику Путина"!С опытом и знаниями!При чём сознательно способных противостоять и "западной экспансии". Именно тех, которых бояться ВСЕ!Именно тех, кто способен и делал Украину "Государством"!Со знаниями, опытом, умениями.Каждый шаг, реально, просчитан на пять ЛЕТ!Двадцать лет готовилась "сегодняшняя клоака" - и кого Вы хотите в "лапти обуть"?Самый "главный шаг" отделение коренного населения Украины от "Земли Украины" и её реализация. Изгнание украинцев из Украины.При чём мировые монстры экономики, науки, промышленности,... - с участием нашей нечисти во власти, с лёгкостью превращаются в .... - ничто! Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 10:53, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7081 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 10:48 Re: количество и качество ЛАД написав: слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше. слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.

Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице.. Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице.. sal Повідомлень: 3471 З нами з: 25.03.16 Подякував: 675 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 11:00 sal написав: ЛАД написав: слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше. слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.

Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице.. Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..

А воровать где?

При Кирпе У/З строила мосты через Днепр.

Сегодня :

Уже объявили о разделении "У/З" на три части и приватизации. https://www.unn.com.ua/uk/news/1826956- ... i-chastini

- Для тех, кто в "теме": здесь без жакана "не разобраться". А воровать где?При Кирпе У/З строила мосты через Днепр.Сегодня :Уже объявили о разделении "У/З" на три части и приватизации.- Для тех, кто в "теме": здесь без жакана "не разобраться". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7081 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 жов, 2019 11:09 sal написав: ЛАД написав: слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше. слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.

Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.

Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице.. Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан.Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..

Не спорю, Вы правы, просто наличия недостаточно.

Простой возврат привел бы только к росту безработицы и падению со. уровня жизни.

Но без них рост невозможен.

Или, по крайней мере, сильно затруднён. Не спорю, Вы правы, просто наличия недостаточно.Простой возврат привел бы только к росту безработицы и падению со. уровня жизни.Но без них рост невозможен.Или, по крайней мере, сильно затруднён. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4276 раз. Подякували: 3972 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4120412141224123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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