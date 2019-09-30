Додано: Вів 01 жов, 2019 11:45

detroytred написав: А вот в том, что однозначно нужно было иначе -- очень спорно.

Так как цель и цена.

А вот в том, что однозначно нужно было иначе -- очень спорно.Так как цель и цена.

Смотря, о чем речь - тут некоторые псевдо-патриоты разглагольсвуют о Крыме и Донбассе в духе "баба з возу".Я же считаю, что это противоречит всему, что только можно - закону, морали и интересам Украины.Поэтому действия по запугиванию противников майдана и отмене либерального языкового закона в феврале 2014-го - абсолютно точно неправильные! Да и объективно ненужные, даже если стоять на стороне майдана.При этом запрет солдатам на огонь на поражение по зеленым человечкам - ХЗ ????? Возможно, и правильные с учетом подавляющей лояльности местного населения к оккупантам.А вот действия по усмирению террористов на Донбассе в апреле 2014-го - однозначно правильные, несмотря на то, что в целом - неуспешные.