Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Знаете в чем Ваша ошибка? Вы не отталкиваетесь от того факта, что пуйло-то был.
Объясняю на примерах: ПАП чем объяснял не введение ВП? - чтобы рашка не ответила. Поэтому аккуратненько - АТО и никакого перехода страны на военные рельсы. Иначе пуйтин воспримет, как объявление войны и предпримет действия.
Сейчас тоже многие шаги ограничиваем оглядкой на агрессора. Ведь силы у границы он сосредоточил прежде всего, чтобы помочь этим двум корпусам дыровцев и рашподразделениям.
Неточные примеры, но суть, надеюсь, понятна.
Ви любите робити висновки заднім розумом. Тоді тільки Путін з Януковичем знали про істинні плани Путіна, ну, може, ще кілька десятків людей. А для всіх інших події, після втечі Януковича, були шоком, саме через свою непердбачуваність. Як можна було уникнути того, що звалилось, як сніг на голову? В 2004 році Путін проковтнув Майдан, хоч і тричі поздоровив Януковича з перемогою. Згадайте, як всі гадали, де він зупинется, і що робити в 2014. Так як Гітлер був винним в початку Другої світової, так Путін, і ніхто інший, винен в цьому україно-російському конфлікті.
Не хочу опять начинать исторические споры, но уже здесь неоднократно писали, что часть вины лежит на западных державах с их политикой "умиротворения". А начал войну, действительно, Гитлер.
Без обид! - Вы или наркоман, или достаточно невменяемый. Именно в Украине достаточная часть тех, кто "формирует политику Путина"! С опытом и знаниями! При чём сознательно способных противостоять и "западной экспансии". Именно тех, которых бояться ВСЕ! Именно тех, кто способен и делал Украину "Государством"! Со знаниями, опытом, умениями. Именно тех, кого выжили "питерские" из Кремля.
Каждый шаг, реально, просчитан на пять ЛЕТ! Двадцать лет готовилась "сегодняшняя клоака" - и кого Вы хотите в "лапти обуть"? Самый "главный шаг" отделение коренного населения Украины от "Земли Украины" и её реализация. Изгнание украинцев из Украины.
При чём мировые монстры экономики, науки, промышленности,... - с участием нашей нечисти во власти, с лёгкостью превращаются в .... - ничто!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 жов, 2019 10:53, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан. Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..
ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан. Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:слышал оценку потерь в 40 млрд. грн. в год. Правда, оценка, скорее всего занижена, т.к. исходила из цифры 3 млн. заробитчан, а их, по-видимому, больше.
Для конвертации заробитчан в млрд. грн. не достаточно только наличия самих заробитчан. Даже того трудоспособного населения, которое еще есть в Украине, достаточно для ремонта/строительства мостов в столице..
Не спорю, Вы правы, просто наличия недостаточно. Простой возврат привел бы только к росту безработицы и падению со. уровня жизни. Но без них рост невозможен. Или, по крайней мере, сильно затруднён.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
detroytred написав:А вот в том, что однозначно нужно было иначе -- очень спорно. Так как цель и цена.
Смотря, о чем речь - тут некоторые псевдо-патриоты разглагольсвуют о Крыме и Донбассе в духе "баба з возу".
Я же считаю, что это противоречит всему, что только можно - закону, морали и интересам Украины.
Поэтому действия по запугиванию противников майдана и отмене либерального языкового закона в феврале 2014-го - абсолютно точно неправильные! Да и объективно ненужные, даже если стоять на стороне майдана.
При этом запрет солдатам на огонь на поражение по зеленым человечкам - ХЗ ????? Возможно, и правильные с учетом подавляющей лояльности местного населения к оккупантам.
А вот действия по усмирению террористов на Донбассе в апреле 2014-го - однозначно правильные, несмотря на то, что в целом - неуспешные.
zРадио написав:Поэтому действия по запугиванию противников майдана и отмене либерального языкового закона в феврале 2014-го - абсолютно точно неправильные! Да и объективно ненужные, даже стоять на стороне майдана.
Пам'ятаю свою реакцію, коли дивився трансляцію відмини цього закону: "Що ви робите, б..дь!" Тоді тільки один Шуфрич виступив зі схожою заявою. Але що зроблено, те зроблено. Треба було потім, тихенько, його скасувати, як це зробив Порошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:действия по запугиванию противников майдана и отмене либерального языкового закона в феврале 2014-го - абсолютно точно неправильные! Да и объективно ненужные, даже если стоять на стороне майдана.
Запугивать оппонентов можно, если их малое количество. А несторонников майданов было и есть очень много.