Трещины, возникшие после президентских выборов, не заросли. Сторонники Петра Порошенко, пресловутые «25% избирателей», оформились в своеобразную субкультуру со своими правилами, героями и мифологией. ...

«Яркий пример того, как выглядит кухарка во главе государства» — 1,1 тыс. лайков. Подобных сообществ в Фейсбуке «Вести» насчитали более трех десятков. У них свои герои. Это политологи и эксперты, в т. ч. виртуальные (присутствуют лишь в «Фейсбуке» и очень ограниченном медиапространстве): Павел Нусс, Алексей Арестович, Виктор Уколов, Тарас Березовец, Дмитрий Чекалкин. При этом очевидна схожесть тезисов и посылов в таких сообществах, а также «экспертном пуле». Всего за три-четыре дня «порохоботы» перебрали такой набор тезисов:

Международная коалиция в поддержку Украины, созданная Порошенко, может рассыпаться у Зеленского в руках.

«Реванш» осуществлен, Украина не вступает в НАТО, имеет проблемы с ЕС.

Настоящий «президент» — Игорь Коломойский, а Зеленский ничего не решает.

Трамп не посмел бы вести себя с Петром Порошенко так, как вел с Зеленским.

«Мир любой ценой» неприемлем (о речи президента в ООН, несмотря на то что такой тезис в ней не звучал).

Ситуация с «украинагейтом» в США — катастрофа и «именно по вине Зеленского», на которого «было легко надавить».

Зеленский ветировал закон «о временных следственных комиссиях», чтобы усложнить процедуру импичмента, которой боится.

Ряд законов (о прокуратуре, например) пишет Андрей Портнов.

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Не исключено, что ключевые месседжи, которые «разгоняются» по социальным медиа, возникают централизованно, т. е. существует определенный центр, координирующий деятельность таких сообществ. ....

на днях на сайте президента, например, была зарегистрирована петиция, требующая от Офиса президента обнародовать стенограмму телефонных переговоров Зеленского с президентом РФ.