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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:00

Re: Політичні дискусії

  Тихон написав:Кроме того,порохом был нарушен сам социальный договор,скрепленный между народом и властью во времена раннего Кучмы,на заре становления олигархата и уже бывшей политэлиты:"мы вам не платим налоги,но закрываем глаза на то,как вы дерибаните бюджет и грабите страну".
"Дерибанить бюджет" 5-му оказалось мало и он залез в карман народа,нарушив этот соцдоговор.
При всём моём отвращении к блевотно-пафосному, он был на это обречён. Имею в виду - на залезание в карман народа.
Просто в результате работы Кучмы и Ющенко (Януковича тоже, но в меньшей степени) не осталось "экономики" для грабежа. Между двумя вариантами - грабить олигархов и грабить народ, блевотно-пафосный уверенно выбрал грабёж народа. Ведь олигархи из-за майдана во-первых, обнищали, и, во-вторых, обзавелись собственными батальонами.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:03

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Сегодня, судя по нашему форуму, порохоботы от запугивания не отказались. Результаты могут быть печальные.
Тот, кто не учится на своих ошибках, обречён на их повторение (с) :mrgreen:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
Повідомлень: 474
З нами з: 13.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 128 раз.
 
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