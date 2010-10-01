Додано: Вів 01 жов, 2019 16:00

За последние 10 лет индекс Доу Джонса пал примерно в 2 раза . Население планеты добавило один миллиард жителей... Физически $ пал по ТНП в 4 разааааааааа!

Простите, но Вы понятия не имеете, о чем пишите1/10/2010 - 11 1181/10/2019 - 27 020Индекс не ПАЛ, а вырос в 2,5 раза. А если вспомнить, что 90 лет назад, аккурат перед Великой депрессией он был ...360, то есть над чем задуматься. Правда, и унция золота тогда стоила в 75 раз дешевле нынешней - всего 20,6 доллара, а фордовские рабочие получали 6 долларов ...в день, вызывая зависть окружающих.Но в общем все логично - за 90 лет доллар подешевел относительно золота в 75 раз, а фондовый индекс (сосокупная стоимсоть ведущих акций но в другомнаборе) вырос тоже в 75 раз