Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тихон написав:Кроме того,порохом был нарушен сам социальный договор,скрепленный между народом и властью во времена раннего Кучмы,на заре становления олигархата и уже бывшей политэлиты:"мы вам не платим налоги,но закрываем глаза на то,как вы дерибаните бюджет и грабите страну". "Дерибанить бюджет" 5-му оказалось мало и он залез в карман народа,нарушив этот соцдоговор.
При всём моём отвращении к блевотно-пафосному, он был на это обречён. Имею в виду - на залезание в карман народа. Просто в результате работы Кучмы и Ющенко (Януковича тоже, но в меньшей степени) не осталось "экономики" для грабежа. Между двумя вариантами - грабить олигархов и грабить народ, блевотно-пафосный уверенно выбрал грабёж народа. Ведь олигархи из-за майдана во-первых, обнищали, и, во-вторых, обзавелись собственными батальонами.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
lapay написав:Пам'ятаю свою реакцію, коли дивився трансляцію відмини цього закону: "Що ви робите, б..дь!" Тоді тільки один Шуфрич виступив зі схожою заявою. Але що зроблено, те зроблено. Треба було потім, тихенько, його скасувати, як це зробив Порошенко.
Именно! Совсем не трогать его, вероятно, бы не получилось - тогда и политики-майдановцы боялись таких радикалов, как, например, Парасюк.
Но сделали неумнО - это были дровишки в огонь, который нужно было срочно гасить, а не разжигать...
Отмена этого закона всего через несколько дней показала, что можно было его и вообще не принимать. Если иметь хотя бы минимум мозгов.
Вы имеете в виду отмену отмены? Иначе двояко толковать можно, и местные тролли это вниманием не обойдут
За последние 10 лет индекс Доу Джонса пал примерно в 2 раза. Население планеты добавило один миллиард жителей... Физически $ пал по ТНП в 4 разааааааааа!
Простите, но Вы понятия не имеете, о чем пишите https://ru.investing.com/indices/us-30 1/10/2010 - 11 118 1/10/2019 - 27 020 Индекс не ПАЛ, а вырос в 2,5 раза. А если вспомнить, что 90 лет назад, аккурат перед Великой депрессией он был ...360, то есть над чем задуматься. Правда, и унция золота тогда стоила в 75 раз дешевле нынешней - всего 20,6 доллара, а фордовские рабочие получали 6 долларов ...в день, вызывая зависть окружающих. Но в общем все логично - за 90 лет доллар подешевел относительно золота в 75 раз, а фондовый индекс (сосокупная стоимсоть ведущих акций но в другомнаборе) вырос тоже в 75 раз
ЛАД написав:Сейчас, например, это и пытаются делать порохоботы.
«Яркий пример того, как выглядит кухарка во главе государства» — 1,1 тыс. лайков.
А мем "Моника Зеленски" тоже порохоботы придумали?
ЛАД написав:Противников Майдана в 2014 было достаточно много и их запугивание сильно помогло Путину. Ещё относительно легко обошлось - могли бы появиться "народные республики" в Харькове, Одессе, возможно ещё где-то.
От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.
ЛАД написав:Сегодня, судя по нашему форуму, порохоботы от запугивания не отказались. Результаты могут быть печальные.
Бойтесь, бобики, бойтесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.