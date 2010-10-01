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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:00

Re: Політичні дискусії

  Тихон написав:Кроме того,порохом был нарушен сам социальный договор,скрепленный между народом и властью во времена раннего Кучмы,на заре становления олигархата и уже бывшей политэлиты:"мы вам не платим налоги,но закрываем глаза на то,как вы дерибаните бюджет и грабите страну".
"Дерибанить бюджет" 5-му оказалось мало и он залез в карман народа,нарушив этот соцдоговор.
При всём моём отвращении к блевотно-пафосному, он был на это обречён. Имею в виду - на залезание в карман народа.
Просто в результате работы Кучмы и Ющенко (Януковича тоже, но в меньшей степени) не осталось "экономики" для грабежа. Между двумя вариантами - грабить олигархов и грабить народ, блевотно-пафосный уверенно выбрал грабёж народа. Ведь олигархи из-за майдана во-первых, обнищали, и, во-вторых, обзавелись собственными батальонами.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:03

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Сегодня, судя по нашему форуму, порохоботы от запугивания не отказались. Результаты могут быть печальные.
Тот, кто не учится на своих ошибках, обречён на их повторение (с) :mrgreen:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:07

  Баблонавт написав:
  ЛАД написав:Сегодня, судя по нашему форуму, порохоботы от запугивания не отказались. Результаты могут быть печальные.
Тот, кто не учится на своих ошибках, обречён на их повторение (с) :mrgreen:
1 Поясніть - як можуть 27% залякати 73% ?
2 Поясніть як тих хто підімняв під себе ВР ,Кабмін, СБУ , Прокуратуру - можуть залякати ті хто це все втратив

Отже висновок
Чого вас лякати-ви вже й так перелякані.
або
Боїтесь бо знаєте чого боїтесь.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:40

  ЛАД написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Пам'ятаю свою реакцію, коли дивився трансляцію відмини цього закону: "Що ви робите, б..дь!" Тоді тільки один Шуфрич виступив зі схожою заявою. :)
Але що зроблено, те зроблено. Треба було потім, тихенько, його скасувати, як це зробив Порошенко.


Именно! Совсем не трогать его, вероятно, бы не получилось - тогда и политики-майдановцы боялись таких радикалов, как, например, Парасюк.

Но сделали неумнО - это были дровишки в огонь, который нужно было срочно гасить, а не разжигать...

Отмена этого закона всего через несколько дней показала, что можно было его и вообще не принимать. Если иметь хотя бы минимум мозгов.


Вы имеете в виду отмену отмены? Иначе двояко толковать можно, и местные тролли это вниманием не обойдут :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:00

За последние 10 лет индекс Доу Джонса пал примерно в 2 раза. Население планеты добавило один миллиард жителей... Физически $ пал по ТНП в 4 разааааааааа!

Простите, но Вы понятия не имеете, о чем пишите
https://ru.investing.com/indices/us-30
1/10/2010 - 11 118
1/10/2019 - 27 020
Индекс не ПАЛ, а вырос в 2,5 раза. А если вспомнить, что 90 лет назад, аккурат перед Великой депрессией он был ...360, то есть над чем задуматься. Правда, и унция золота тогда стоила в 75 раз дешевле нынешней - всего 20,6 доллара, а фордовские рабочие получали 6 долларов ...в день, вызывая зависть окружающих.
Но в общем все логично - за 90 лет доллар подешевел относительно золота в 75 раз, а фондовый индекс (сосокупная стоимсоть ведущих акций но в другомнаборе) вырос тоже в 75 раз
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:11

  ЛАД написав:Сейчас, например, это и пытаются делать порохоботы.
«Яркий пример того, как выглядит кухарка во главе государства» — 1,1 тыс. лайков.



А мем "Моника Зеленски" тоже порохоботы придумали? :mrgreen:

  ЛАД написав:Противников Майдана в 2014 было достаточно много и их запугивание сильно помогло Путину. Ещё относительно легко обошлось - могли бы появиться "народные республики" в Харькове, Одессе, возможно ещё где-то.


От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.

  ЛАД написав:Сегодня, судя по нашему форуму, порохоботы от запугивания не отказались. Результаты могут быть печальные.


Бойтесь, бобики, бойтесь. :twisted:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:20

  Волгарь написав:Но в общем все логично - за 90 лет доллар подешевел относительно золота в 75 раз, а фондовый индекс (сосокупная стоимсоть ведущих акций но в другомнаборе) вырос тоже в 75 раз

Тобто в середньому 4,9% в рік.
Дуже пристойний показник для "бумажек $". Фактично аналогів долару немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:23

  Баблонавт написав:
  ЛАД написав:Сегодня, судя по нашему форуму, порохоботы от запугивания не отказались. Результаты могут быть печальные.

Для порохоботов. Пора им уже профилактическую клизму ставить, пока один за другим не слиняли в свой так любимый Лондóн.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:25

  andrijk777 написав:
  Волгарь написав:Но в общем все логично - за 90 лет доллар подешевел относительно золота в 75 раз, а фондовый индекс (сосокупная стоимсоть ведущих акций но в другомнаборе) вырос тоже в 75 раз

Тобто в середньому 4,9% в рік.
Дуже пристойний показник для "бумажек $". Фактично аналогів долару немає.

Очень глубокомысленное замечание.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:46

  Баблонавт написав:
  ЛАД написав:Сегодня, судя по нашему форуму, порохоботы от запугивания не отказались. Результаты могут быть печальные.
Тот, кто не учится на своих ошибках, обречён на их повторение (с) :mrgreen:


1917, 1991... когда в следующий раз весь мир порадуете? :mrgreen:

Ну или даже так:
Зображення
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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