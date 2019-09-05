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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:48

  Sommer написав:От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.


Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее :mrgreen: Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:53

К слову, о няшных радикалах, мирно борящихся за свои идеи и подвергаемых критике со стороны российских (зачеркнуто) британских и европейских пропагандистов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Четверг, 5 Сентября 2019
Международная группа расследователей Bellingcat заявила об угрозах убийством в адрес своих сотрудников со стороны украинских праворадикалов

http://www.dsnews.ua/society/bellingcat ... 2019070000

https://twitter.com/bellingcat?ref_src= ... 2019070000
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 жов, 2019 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:53

  zРадио написав:
  Sommer написав:От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.


Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее :mrgreen: Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет


Да-да, рзсукий мир создали именно радикалы с майдана, никак иначе.

Что там еще у тебя в методичке?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 16:57

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.


Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее :mrgreen: Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет


Да-да, рзсукий мир создали именно радикалы с майдана, никак иначе.

Что там еще у тебя в методичке?


Снова троллишь? Ты же прекрасно понял, что я говорил не о создании, а о содействии
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Снова троллишь? Ты же прекрасно понял, что я говорил не о создании, а о содействии

Це коли спини і голови підставляли під ватанські палиці? Чи ти забув хронологію?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:14

  zРадио написав:К слову, о няшных радикалах, мирно борящихся за свои идеи и подвергаемых критике со стороны российских (зачеркнуто) британских и европейских пропагандистов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Четверг, 5 Сентября 2019
Международная группа расследователей Bellingcat заявила об угрозах убийством в адрес своих сотрудников со стороны украинских праворадикалов

http://www.dsnews.ua/society/bellingcat ... 2019070000

https://twitter.com/bellingcat?ref_src= ... 2019070000


Спасибо, ты еще раз подтвердил, что в английском ты ни бум-бум.

Поэтому, наверное, и подрабатываешь здесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:15

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее :mrgreen: Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет


Да-да, рзсукий мир создали именно радикалы с майдана, никак иначе.

Что там еще у тебя в методичке?


Снова троллишь? Ты же прекрасно понял, что я говорил не о создании, а о содействии


"Сначала создали проблему" - кто писал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:36

  Sommer написав:Спасибо, ты еще раз подтвердил, что в английском ты ни бум-бум.

Поэтому, наверное, и подрабатываешь здесь.


Тролль! Тупо ни комментария без троллинга и лжи!

Читаем сообщение Bellingcat:

Members of the @bcatmonitoring team have received death threats as the result of our work monitoring and writing about the far right in Ukraine.

The threat suggested it was a “bad idea” for us to tweet/write critically about Ukraine’s far right.

Что не так с переводом ДС??? :shock:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39

Re: Політичні дискусії

Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 17:46

  lapay написав:Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.


Минск-2 (де-факто, акт о капитуляции) тоже подписали, но исполнить никто не решился. Поэтому нынешнее подписание тоже мало что значит.

Понятно будет только со временем...
zРадио
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