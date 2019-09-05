Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:48
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:53
К слову, о няшных радикалах, мирно борящихся за свои идеи и подвергаемых критике со стороны российских (зачеркнуто) британских и европейских пропагандистов
Четверг, 5 Сентября 2019
Международная группа расследователей Bellingcat заявила об угрозах убийством в адрес своих сотрудников со стороны украинских праворадикалов
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 жов, 2019 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:53
Да-да, рзсукий мир создали именно радикалы с майдана, никак иначе.
Что там еще у тебя в методичке?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 16:57
Снова троллишь? Ты же прекрасно понял, что я говорил не о создании, а о содействии
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:03
Re: Політичні дискусії
Це коли спини і голови підставляли під ватанські палиці? Чи ти забув хронологію?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:14
Спасибо, ты еще раз подтвердил, что в английском ты ни бум-бум.
Поэтому, наверное, и подрабатываешь здесь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:15
"Сначала создали проблему" - кто писал?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:36
Тролль! Тупо ни комментария без троллинга и лжи!
Читаем сообщение Bellingcat:
Members of the @bcatmonitoring team have received death threats as the result of our work monitoring and writing about the far right in Ukraine.
The threat suggested it was a “bad idea” for us to tweet/write critically about Ukraine’s far right.
Что не так с переводом ДС???
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:39
Re: Політичні дискусії
Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:46
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