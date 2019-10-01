Додано: Вів 01 жов, 2019 18:00

Тракторист написав: zРадио написав: lapay написав: Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки. Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.



Минск-2 (де-факто, акт о капитуляции) тоже подписали, но исполнить никто не решился. Поэтому нынешнее подписание тоже мало что значит.



Понятно будет только со временем... Минск-2 (де-факто, акт о капитуляции) тоже подписали, но исполнить никто не решился. Поэтому нынешнее подписание тоже мало что значит.Понятно будет только со временем...

странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?... странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...

Ну смотрите - сначала у вас угнали машину, а затем попытались отжать и часть квартиры (в данном контексте непринципиально, что в квартире были сторонники отжатия, на которых и опирался рейдер - они там прописаны, но это не их собственность).И после этого вас пытаются умиротворить возвратом контроля над квартирой. И вы такой - это прекрасно, а машина - да фиг с ней с машиной. Наверняка же нет, я прав?PS: простите за аллегорию - понимаю, что это может показаться циничным, но за деревьями (личными потерями и приобретениями) необходимо еще рассмотреть лес (геополитическую картину), и сделать это без абстракции ой как непросто