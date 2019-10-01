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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 17:49
lapay написав:
Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.
С учетом того, что Минский протокол, был разработан и принят капитулировавшим трусливым псевдопрезидентом Порошенко, а подписанное украинской стороной формула Штайнмаера является всего лишь "дорожной картой" по выполнению взятых Украиной обязательств, скулеж порохоботских прихвостней о коленях звучит эпично)))
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:50
zРадио написав: lapay написав:
Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.
Минск-2 (де-факто, акт о капитуляции) тоже подписали, но исполнить никто не решился. Поэтому нынешнее подписание тоже мало что значит.
Понятно будет только со временем...
странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:54
zРадио написав: Sommer написав:
Спасибо, ты еще раз подтвердил, что в английском ты ни бум-бум.
Поэтому, наверное, и подрабатываешь здесь.
Тролль! Тупо ни комментария без троллинга и лжи!
Читаем сообщение Bellingcat:
Members of the @bcatmonitoring team have received death threats as the result of our work monitoring and writing about the far right in Ukraine.
The threat suggested it was a “bad idea” for us to tweet/write critically about Ukraine’s far right.
Что не так с переводом ДС???
И что, вышепроцитированное совпадает с "угрозах убийством в адрес своих сотрудников со стороны украинских праворадикалов
"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Вів 01 жов, 2019 17:54
Таки доведеться перенести путч на жовтень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:00
Тракторист написав: zРадио написав: lapay написав:
Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.
Минск-2 (де-факто, акт о капитуляции) тоже подписали, но исполнить никто не решился. Поэтому нынешнее подписание тоже мало что значит.
Понятно будет только со временем...
странная логика: если украинцы перестанут убивать украинцев - это капитуляция, а если будут продолжать, то это перемога?...
Ну смотрите - сначала у вас угнали машину, а затем попытались отжать и часть квартиры (в данном контексте непринципиально, что в квартире были сторонники отжатия, на которых и опирался рейдер - они там прописаны, но это не их собственность).
И после этого вас пытаются умиротворить возвратом контроля над квартирой. И вы такой - это прекрасно, а машина - да фиг с ней с машиной. Наверняка же нет, я прав?
PS: простите за аллегорию - понимаю, что это может показаться циничным, но за деревьями (личными потерями и приобретениями) необходимо еще рассмотреть лес (геополитическую картину), и сделать это без абстракции ой как непросто
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:07
zРадио написав: Sommer написав:
От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.
Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее
Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД
начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.
При этом, агрессия РФ выносится за скобки, мол, националисты-радикалы спровоцировали
Ольгинцы, Гитлеру, для нападения на Польшу, вообще повод не понадобился.
СССР, для нападения на Финляндию, тоже повод не понадобился.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:11
zРадио написав: zРадио написав:
Международная группа расследователей Bellingcat заявила об угрозах убийством в адрес своих сотрудников со стороны украинских праворадикалов
Тролль! Тупо ни комментария без троллинга и лжи!
Читаем сообщение Bellingcat:
Members of the @bcatmonitoring team have received death threats as the result of our work monitoring and writing about the far right in Ukraine.
The threat suggested it was a “bad idea” for us to tweet/write critically about Ukraine’s far right.
Что не так с переводом ДС???
Это даже для тебя тупой вброс
Члены команды @bcatmonitoring получили смертельные угрозы в результате мониторинга нашей работы и написания о крайне правых в Украине.
Где тут, что угрозы именно от праворадикалов ? Тут написано, что стали получать, без уточнения от кого
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:12
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 01 жов, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:13
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 01 жов, 2019 18:17, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 01 жов, 2019 18:15
ЛАД
YKK написав: lapay написав:
Кучма підписав формулу Штайнмаера. Вова став на коліна і повзе до Вовочки.
С учетом того, что Минский протокол, был разработан и принят капитулировавшим трусливым псевдопрезидентом Порошенко, а подписанное украинской стороной формула Штайнмаера является всего лишь "дорожной картой" по выполнению взятых Украиной обязательств, скулеж порохоботских прихвостней о коленях звучит эпично)))
, а это не переписывание истории ?
Подпись Порошенко есть на Минском протоколе ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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