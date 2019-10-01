Додано: Вів 01 жов, 2019 18:44

1) подолання бідності;

2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;

Как отметил Гончарук, в Украине более 10 миллионов человек живет за гранью бедности, более того, сама страна сегодня истощена из-за того, что ее разграбливали последние десятилетия.



Ітогі подвєдьом. 2019-10-01Но что-то вечер перестал быть томнымНаш бубочка не устаёт радоватьWTF ???? "подолання голоду" в Украине ??? Явно он не читает, что подписывает.Но немного позжее, оказалось, спёр наш бубочка текстНу ок, предположим и поверим злым языкам, что Луценко крышует игорный бизнес. Но и про Авакова тоже злые языки говорят, что он крышует игорный бизнес.То есть, всё как обычно, Аваков крышует - хорошо. Луценко крышует - плохоЕщё про рюкзачки тема вспоминается и про Свинарчуков"Ви зробили іх разом"Шота мне эта не нравится, шота нехорошее они там готовятНаш бубочка так резко собрал брифинг и начал заверятьЧто-то мне покоя не даёто преодолении голода. Сперва нам готовят голод, а потом будут его преодолевать ?