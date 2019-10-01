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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4125412641274128>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:15

Re: Політичні дискусії

Форум заглючил, от меня несколько одинаковых сообщений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:22

  Sommer написав:
  zРадио написав:Тролль! Тупо ни комментария без троллинга и лжи!

Читаем сообщение Bellingcat:

Members of the @bcatmonitoring team have received death threats as the result of our work monitoring and writing about the far right in Ukraine.

The threat suggested it was a “bad idea” for us to tweet/write critically about Ukraine’s far right.

Что не так с переводом ДС??? :shock:


И что, вышепроцитированное совпадает с "угрозах убийством в адрес своих сотрудников со стороны украинских праворадикалов"?


Черт, ты прав - после публикации критических материалов об украинских праворадикалах журналисты bellingcat получили угрозы расправы от... японских зеленых... или от каталонских сепаратистов... или от гвинейских людоедов. Но по-любому не от украинских праворадикалов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну и на присланных с угрозами фото видно же, что авторы угроз не имеют отношения ни к Украине, ни к радикализму, ни к нео-нацизму.

Ухаха. Это пять!!!

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:43

Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:44

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-10-01

Но что-то вечер перестал быть томным

1) Наш бубочка не устаёт радовать
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №722/2019
Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року
1) подолання бідності;
2) подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;

WTF ???? "подолання голоду" в Украине ??? Явно он не читает, что подписывает.

Но немного позжее, оказалось, спёр наш бубочка текст
Education for Sustainable Development Goals

2) Уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко открыто по заявлению председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
Ну ок, предположим и поверим злым языкам, что Луценко крышует игорный бизнес. Но и про Авакова тоже злые языки говорят, что он крышует игорный бизнес.
То есть, всё как обычно, Аваков крышует - хорошо. Луценко крышует - плохо
Ещё про рюкзачки тема вспоминается и про Свинарчуков
"Ви зробили іх разом"

3) Развитие человеческого капитала будет одним из приоритетов Кабинета министров, отметил премьер.
Как отметил Гончарук, в Украине более 10 миллионов человек живет за гранью бедности, более того, сама страна сегодня истощена из-за того, что ее разграбливали последние десятилетия.

Шота мне эта не нравится, шота нехорошее они там готовят

4) Наш бубочка так резко собрал брифинг и начал заверять Зеленский о формуле Штайнмайера: никакой капитуляции не будет
Что-то мне покоя не даёт п.1 о преодолении голода. Сперва нам готовят голод, а потом будут его преодолевать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:46

Суд о возврате акций ПриватБанка по иску Коломойского перенесли на неделю
https://finclub.net/news/sud-o-vozvrate ... delyu.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:51

  Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?


Неким гражданином, подписывающим протоколы, Кучма был в 2014-2015 гг. Порох же травленный волк - шарит, как петлять.

А сейчас у деда мандат представителя Президента Украины...

PS: хотя я все равно оцениваю риски (именно риски, а не шансы) реализации формулы Штайнмайера как невысокие
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:52

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?


Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 18:57

Re: Політичні дискусії

Для гумору:
Кінець 2020 ,надворі розлючений натовп там і Долярчик і компанія,курс 30,безробіття і -40% ВВП. Вбігає розхристаний Андрій Бог...чи Богдан Андрійович з паспортами Гуаму в габінет головного командуючого армії зелених : Все пропало шеф! :D
-Как?
Да вот так ! А где Беня? -А он уже улетел. -Как один? Да нет с деньгами)) :D
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:03

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?


Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.

Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:16

  pesikot написав: Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ


А в чем эта помощь? Боже упаси написать, что радикалы нехотя помогли россиянам аннексировать Крым - порохоботы тут же накинутся с оскорблениями.

Но сами при этом легко обвиняют Зеленского в содействии интересам россиян, и не трудятся приводить аргументов...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 жов, 2019 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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