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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:15
Re: Політичні дискусії
Форум заглючил, от меня несколько одинаковых сообщений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:22
Черт, ты прав - после публикации критических материалов об украинских праворадикалах журналисты bellingcat получили угрозы расправы от... японских зеленых... или от каталонских сепаратистов... или от гвинейских людоедов. Но по-любому не от украинских праворадикалов
Ну и на присланных с угрозами фото видно же, что авторы угроз не имеют отношения ни к Украине, ни к радикализму, ни к нео-нацизму.
Ухаха. Это пять!!!
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:43
Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:44
Re: Політичні дискусії
Ітогі подвєдьом. 2019-10-01
Но что-то вечер перестал быть томным
1) Наш бубочка не устаёт радовать
Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року
WTF ???? "подолання голоду" в Украине ??? Явно он не читает, что подписывает.
Но немного позжее, оказалось, спёр наш бубочка текст
2)
Ну ок, предположим и поверим злым языкам, что Луценко крышует игорный бизнес. Но и про Авакова тоже злые языки говорят, что он крышует игорный бизнес.
То есть, всё как обычно, Аваков крышует - хорошо. Луценко крышует - плохо
Ещё про рюкзачки тема вспоминается и про Свинарчуков
"Ви зробили іх разом"
3)
Шота мне эта не нравится, шота нехорошее они там готовят
4) Наш бубочка так резко собрал брифинг и начал заверять
Что-то мне покоя не даёт п.1 о преодолении голода. Сперва нам готовят голод, а потом будут его преодолевать ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:46
Суд о возврате акций ПриватБанка по иску Коломойского перенесли на неделю
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:51
Неким гражданином, подписывающим протоколы, Кучма был в 2014-2015 гг. Порох же травленный волк - шарит, как петлять.
А сейчас у деда мандат представителя Президента Украины...
PS: хотя я все равно оцениваю риски (именно риски, а не шансы) реализации формулы Штайнмайера как невысокие
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:52
Re: Політичні дискусії
Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:57
Re: Політичні дискусії
Для гумору:
Кінець 2020 ,надворі розлючений натовп там і Долярчик і компанія,курс 30,безробіття і -40% ВВП. Вбігає розхристаний Андрій Бог...чи Богдан Андрійович з паспортами Гуаму в габінет головного командуючого армії зелених : Все пропало шеф!
-Как?
Да вот так ! А где Беня? -А он уже улетел. -Как один? Да нет с деньгами))
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:03
Не будет от них разъяснений. Украина оставлена, не без помощи нашего бубочки, один на один с РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:16
А в чем эта помощь? Боже упаси написать, что радикалы нехотя помогли россиянам аннексировать Крым - порохоботы тут же накинутся с оскорблениями.
Но сами при этом легко обвиняют Зеленского в содействии интересам россиян, и не трудятся приводить аргументов...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 жов, 2019 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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