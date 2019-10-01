RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4125412641274128
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:16

  freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?


Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.

Так а чого чекати? Головне це Закон який приймуть що повинен вступити в силу після голосування. От і потрібно слідкувати за тим що в нього запихнуть.
Наприклад тимчасово переміщені особи - вони матимуть право обирати владу в тому ж самому Донецьку фізично наприклад знаходячись у Львові? Чи владу буде обирати тільки проросійське населення яке фізично залишилося в Донецьку?
mephala
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:23

  zРадио написав:А в чем эта помощь? Боже упаси написать, что радикалы нехотя помогли россиянам аннексировать Крым - порохоботы тут же накинутся с оскорблениями.

"Но сами при этом легко обвиняют радикалов в содействии интересам россиян, и не трудятся приводить аргументов..." :)

Так вот на каком событии возбудилось всё Ольгино. Но это только первая фаза, дальше будут и другие.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4125412641274128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot, zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.