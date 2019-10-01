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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:16
freeze написав:
Вкладчик1234 написав:Кучма что-то подписал.
Должна ли Украина выполнять то, что подписал некий гражданин?
Там непонятно что и кто подписал, ждем от Макрона и Меркель разьяснений, потому что без ста грамм не разобраться.
Так а чого чекати? Головне це Закон який приймуть що повинен вступити в силу після голосування. От і потрібно слідкувати за тим що в нього запихнуть.
Наприклад тимчасово переміщені особи - вони матимуть право обирати владу в тому ж самому Донецьку фізично наприклад знаходячись у Львові? Чи владу буде обирати тільки проросійське населення яке фізично залишилося в Донецьку?
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Додано: Вів 01 жов, 2019 19:23
zРадио написав:
А в чем эта помощь? Боже упаси написать, что радикалы нехотя помогли россиянам аннексировать Крым - порохоботы тут же накинутся с оскорблениями.
"Но сами при этом легко обвиняют радикалов в содействии интересам россиян, и не трудятся приводить аргументов..."
Так вот на каком событии возбудилось всё Ольгино. Но это только первая фаза, дальше будут и другие.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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