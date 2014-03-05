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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41264127412841294130>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:47

  Sommer написав:
  pesikot написав:3) Развитие человеческого капитала будет одним из приоритетов Кабинета министров, отметил премьер.
Как отметил Гончарук, в Украине более 10 миллионов человек живет за гранью бедности, более того, сама страна сегодня истощена из-за того, что ее разграбливали последние десятилетия.

Шота мне эта не нравится, шота нехорошее они там готовят


Да все стандартно. МВФ они прозефейлили, значит нужны деньги.

Соответственно включили шарманку "дайте денег на восстановление Донбасса, на бедных украинцев и на помощь бывшим членам "Квартала", же не манж па сис жур..."


Вы укоряете в просьбе денег на восстановление Донбасса?

Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки? :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:53

  Sommer написав:
  zРадио написав:Ну и на присланных с угрозами фото видно же, что авторы угроз не имеют отношения ни к Украине, ни к радикализму, ни к нео-нацизму.


Что, обиделся за коллег? Такой долгоиграющий фейк, так долго монтировали - и никто в него не верит?

Вот же незадача. :mrgreen:


Все претензии к Bellingcat - они в своем твиттере дают эту инфу:
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 0087161858?

PS: очередное доказательство работы порохоботов по методичкам - в деле МН-17 они сами используют расследование Bellingcat для разбивания российской пропаганды о якобы ответственности Украины за трагедию. Но когда все те же Bellingcat расследуют преступления украинских нео-нацистов, то уже сами становятся российской пропагандой, а не ее разоблачителями...

И подобная ложь везде - во всей профессиональной деятельности порохоботов. То, что выгодно - подтверждать; то, что невыгодно - опровергать. Правда им неинтересна от слова "совсем"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:55

  detroytred написав:
  Sommer написав:Да все стандартно. МВФ они прозефейлили, значит нужны деньги.

Соответственно включили шарманку "дайте денег на восстановление Донбасса, на бедных украинцев и на помощь бывшим членам "Квартала", же не манж па сис жур..."


Вы укоряете в просьбе денег на восстановление Донбасса?


Так конец же эпохи бидности? Уже ведь хапуга Порошенко не наживается на войне, не крадет мильярды, значит деньги есть?

  detroytred написав:Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки? :lol:


Азирова+Янука образца 2013-го? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:59

  pesikot написав:"Но сами при этом легко обвиняют радикалов в содействии интересам россиян, и не трудятся приводить аргументов..." :)


Аргументы были приведены - перечитай. Если коротко, то это перманентный буллинг, унижение и травля по языковому и региональному признаку (типа "донецкого быдла")
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:03

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  Sommer написав:От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.


Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее :mrgreen: Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет

Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.
При этом, агрессия РФ выносится за скобки, мол, националисты-радикалы спровоцировали
Ольгинцы, Гитлеру, для нападения на Польшу, вообще повод не понадобился.
СССР, для нападения на Финляндию, тоже повод не понадобился.

Абы брехать-приписывать ... про Ольгино.
Про тренд.

В рашковании ещё в 2014-Ом:
05 марта 2014 | 14:24,
https://www.newsli.ru/news/ussr/politika/5550
Почему российские олигархи финансируют украинских радикалов ?


Вы когда с потолка свою брехню лепите, то хоть какие-то аргументы-доказательства приводите.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:04

  zРадио написав:Все претензии к Bellingcat - они в своем твиттере дают эту инфу:
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 0087161858?


Претензии к твоему кривому переводу, который не соответствует сообщению беллингкатов.

  zРадио написав:PS: очередное доказательство работы порохоботов по методичкам - в деле МН-17 они сами используют расследование Bellingcat для разбивания российской пропаганды о якобы ответственности Украины за трагедию.


Информирую волгарей, застрявших в 2014-м: пропаганду об ответственности разбили и беллингкаты и совместная комиссия. Мало того, первое опровержение пропаганды было по-моему на следующий день после инцидента.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:07

  detroytred написав:В рашковании ещё в 2014-Ом:
05 марта 2014 | 14:24,
https://www.newsli.ru/news/ussr/politika/5550
Почему российские олигархи финансируют украинских радикалов ?



Рекомендую перечитать эту "статью". Там бред похлеще волгарского.

О финансировании "Братства" и "Свободы" я читал еще давно, но не в таких помоечных источниках.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:08

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:Да все стандартно. МВФ они прозефейлили, значит нужны деньги.

Соответственно включили шарманку "дайте денег на восстановление Донбасса, на бедных украинцев и на помощь бывшим членам "Квартала", же не манж па сис жур..."


Вы укоряете в просьбе денег на восстановление Донбасса?


Так конец же эпохи бидности? Уже ведь хапуга Порошенко не наживается на войне, не крадет мильярды, значит деньги есть?

  detroytred написав:Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки? :lol:


Азирова+Янука образца 2013-го? :mrgreen:

1) Причём тут конец эпохи бедности и хапуга ПАП?
К деньгам на восстановление Донбасса.
Вы не ответили на вопрос.

2) да нет.
В таких формулировках (о затягивании бедными украинцами шарманки с просьбой денег) -- вещаютисключительно из рфии.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:10

  zРадио написав:
Все претензии к Bellingcat - они в своем твиттере дают эту инфу:
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 0087161858?

Отсылка к Bellingcat - приём пропаганды. Перевод, конечно же - неверный

  zРадио написав:PS: очередное доказательство работы порохоботов по методичкам - в деле МН-17 они сами используют расследование Bellingcat для разбивания российской пропаганды о якобы ответственности Украины за трагедию. Но когда все те же Bellingcat расследуют преступления украинских нео-нацистов, то уже сами становятся российской пропагандой, а не ее разоблачителями...

Вот истинная причина - МН-17. Остальное - ложь

  zРадио написав:И подобная ложь везде - во всей профессиональной деятельности порохоботов. То, что выгодно - подтверждать; то, что невыгодно - опровергать. Правда им неинтересна от слова "совсем"...

Ложь, трындеж и провокация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:11

  zРадио написав:
  pesikot написав:"Но сами при этом легко обвиняют радикалов в содействии интересам россиян, и не трудятся приводить аргументов..." :)


Аргументы были приведены - перечитай. Если коротко, то это перманентный буллинг, унижение и травля по языковому и региональному признаку (типа "донецкого быдла")


А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам?
Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?

Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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