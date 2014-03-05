Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
PS: очередное доказательство работы порохоботов по методичкам - в деле МН-17 они сами используют расследование Bellingcat для разбивания российской пропаганды о якобы ответственности Украины за трагедию. Но когда все те же Bellingcat расследуют преступления украинских нео-нацистов, то уже сами становятся российской пропагандой, а не ее разоблачителями...
И подобная ложь везде - во всей профессиональной деятельности порохоботов. То, что выгодно - подтверждать; то, что невыгодно - опровергать. Правда им неинтересна от слова "совсем"...
Sommer написав:От рузкого мира в Харькове и Одессе спасло именно запугивание.
Вирус-антивирус. Сначала создали проблему, затем решили ее Молодцы, радикалы - "эффективно" работают... Жертвы не в счет
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие. При этом, агрессия РФ выносится за скобки, мол, националисты-радикалы спровоцировали Ольгинцы, Гитлеру, для нападения на Польшу, вообще повод не понадобился. СССР, для нападения на Финляндию, тоже повод не понадобился.
Абы брехать-приписывать ... про Ольгино. Про тренд.
Претензии к твоему кривому переводу, который не соответствует сообщению беллингкатов.
zРадио написав:PS: очередное доказательство работы порохоботов по методичкам - в деле МН-17 они сами используют расследование Bellingcat для разбивания российской пропаганды о якобы ответственности Украины за трагедию.
Информирую волгарей, застрявших в 2014-м: пропаганду об ответственности разбили и беллингкаты и совместная комиссия. Мало того, первое опровержение пропаганды было по-моему на следующий день после инцидента.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Отсылка к Bellingcat - приём пропаганды. Перевод, конечно же - неверный
zРадио написав:PS: очередное доказательство работы порохоботов по методичкам - в деле МН-17 они сами используют расследование Bellingcat для разбивания российской пропаганды о якобы ответственности Украины за трагедию. Но когда все те же Bellingcat расследуют преступления украинских нео-нацистов, то уже сами становятся российской пропагандой, а не ее разоблачителями...
Вот истинная причина - МН-17. Остальное - ложь
zРадио написав:И подобная ложь везде - во всей профессиональной деятельности порохоботов. То, что выгодно - подтверждать; то, что невыгодно - опровергать. Правда им неинтересна от слова "совсем"...
Ложь, трындеж и провокация
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой