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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4127412841294130>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:16

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  detroytred написав:Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки? :lol:


Азирова+Янука образца 2013-го? :mrgreen:

1) Причём тут конец эпохи бедности и хапуга ПАП?
К деньгам на восстановление Донбасса.


Да, естественно укоряю. Потому что рассказывали (в том числе и здесь), что как придет Зе так сразу приструнит олигархов и найдет деньги на все!

Пока я вижу что деньги нашлись на пианино на Крещатике.

  detroytred написав: 2) да нет.
В таких формулировках (о затягивании бедными украинцами шарманки с просьбой денег) -- вещаютисключительно из рфии.


Ну вам виднее. :mrgreen:
И шарманка затягивается не бедными украинцами, а правительством по поводу бедных украинцев. Есть разница.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:17

  Sommer написав:
  detroytred написав:В рашковании ещё в 2014-Ом:
05 марта 2014 | 14:24,
https://www.newsli.ru/news/ussr/politika/5550
Почему российские олигархи финансируют украинских радикалов ?



Рекомендую перечитать эту "статью". Там бред похлеще волгарского.

О финансировании "Братства" и "Свободы" я читал еще давно, но не в таких помоечных источниках.

Нельзя так толсто троллить -- такой грубой подменой предмета.

Буду я ещё вникать в рашкованский бред :lol: :lol: :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:19

https://news.liga.net/politics/news/v-gbr-utochnili-v-skolkih-ugolovnyh-delah-figuriruet-poroshenko
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что пятый президент Петр Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел, которые ведет ГБР.


Ура, ура, перемога?

Ан нет.

По словам директора ГБР, во всех этих делах Порошенко является свидетелем.

Труба напомнил, что факт регистрации уголовного производства не свидетельствует о вине человека, а лишь предоставляет возможность установить истину. "Есть состав преступления - есть подозрение, нет состава преступления - мы принимаем решение о закрытии", - сказал он. И напомнил: регистрация уголовного производства - это норма закона, которую ГБР не может нарушать.

Т.е. если какой-то Портнов сгенерит пять заявлений - будет открыто пять дел. Сгенерит двадцать - будет открыто двадцать.

А выхлоп... а выхлопа не будет, тут и к бабке ходить не надо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:20

  Sommer написав:
  zРадио написав:Все претензии к Bellingcat - они в своем твиттере дают эту инфу:
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 0087161858?


Претензии к твоему кривому переводу, который не соответствует сообщению беллингкатов.


Ложь! Я ничего не переводил - переводила Деловая столица. И их перевод абсолютно корректный!

  Sommer написав:Информирую волгарей, застрявших в 2014-м: пропаганду об ответственности разбили и беллингкаты и совместная комиссия. Мало того, первое опровержение пропаганды было по-моему на следующий день после инцидента.


Волгарей можешь информировать сколько угодно, а я о разоблачении российских фейков по МН-17 знаю столько же времени, сколько и ты - тщетная попытка перевода стрелок!

Речь о том, что Bellingcat - независимые журналисты, рубящие правду-матку и о российской вине за МН-17, и о преступлениях украинских ультра-правых. Но первая правда порохоботам по душе, поэтому они сами тычут расследованием Bellingcat, а вторая - не по душе, поэтому они врут то относительно подделанных фото (которое профессиональные расследователи почему не отличили от фейка), то относительно неправильного перевода...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 01 жов, 2019 20:21, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:21

  detroytred написав:
  Sommer написав:О финансировании "Братства" и "Свободы" я читал еще давно, но не в таких помоечных источниках.

Нельзя так толсто троллить -- такой грубой подменой предмета.

Буду я ещё вникать в рашкованский бред :lol: :lol: :lol:


Фи, поручик, Вы же умный человек.
Приводить в потверждение подобные ссылки... это не комильфо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:22

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Все претензии к Bellingcat - они в своем твиттере дают эту инфу:
https://twitter.com/bellingcat/status/1 ... 0087161858?


Претензии к твоему кривому переводу, который не соответствует сообщению беллингкатов.


Ложь! Я ничего не переводил - переводила Деловая столица. И их перевод абсолютно корректный!


Извини, второй раз тыкать тебя в лужицу... пардон, в незнание тобой английского - нет никакого желания.

Сам старайся, сам.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:23

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:
4760285:detroytred"
Шарманка, дайте денег, на бедных украинцев --- никого не напоминают данные формулировки? :lol:


Азирова+Янука образца 2013-го? :mrgreen:

1) Причём тут конец эпохи бедности и хапуга ПАП?
К деньгам на восстановление Донбасса.


Да, естественно укоряю. Потому что рассказывали (в том числе и здесь), что как придет Зе так сразу приструнит олигархов и найдет деньги на все!

Пока я вижу что деньги нашлись на пианино на Крещатике.

[quote="4760285:detroytred написав: 2) да нет.
В таких формулировках (о затягивании бедными украинцами шарманки с просьбой денег) -- вещаютисключительно из рфии.


Ну вам виднее. :mrgreen:
И шарманка затягивается не бедными украинцами, а правительством по поводу бедных украинцев. Есть разница.[/quote]
1) Вы можете подтвердить свою гиперболизацию об обещании ЗЕ найти деньги на всё?
2) это в рашковании, использующей ТАКИЕ формулировки виднее разница.

Вы можете привести цитаты с такими формулировками от украинского правительства?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:23

  Sommer написав:
А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам?
Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?

Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.


И снова троллинг и попытка уйти от ответа! Прекрасно же знает, что я говорил о периоде ДО 2014-го, но тулит сюда свои элэнэры...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:31

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:О финансировании "Братства" и "Свободы" я читал еще давно, но не в таких помоечных источниках.

Нельзя так толсто троллить -- такой грубой подменой предмета.

Буду я ещё вникать в рашкованский бред :lol: :lol: :lol:


Фи, поручик, Вы же умный человек.
Приводить в потверждение подобные ссылки... это не комильфо.

Я извиняюсь, но ссылку на кого, как не рашкованов и в 2014, я должен привести для того, чтобы ткнуть оппонента в его брехню о появлении тренда СЕЙЧАС:
Ольгино запустило тренд, что националисты содействовали Путину. Сперва ЛАД начал издалека, теперь к исполнению этой "симфонии" подключаются другие.


Вы не троллили, оказывается)))))
Тогда я пас.
И слова об умнейшем оппонента забираю назад.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:36

  zРадио написав:
  Sommer написав:
А на самом деле там образцовая коммуна, на зависть кибуцникам?
Никакого отжимания бизнеса, никаких подвалов, никакого разграбления магазинов?

Небось очередь за визами в этот оазис - километровая... Хотя скорее двухкилометровая - одна очередь в ДНР, вторая в ЛНДР.


И снова троллинг и попытка уйти от ответа! Прекрасно же знает, что я говорил о периоде ДО 2014-го, но тулит сюда свои элэнэры...


Так-так, то есть до 2014-го года говорили про "донецкое быдлo", потом настал 2014-й и оказалось что там... правильно, ОНО!

Так в чем претензии?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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